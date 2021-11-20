Вєсті Глобалайз: У США чекають на воскресіння Кеннеді
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Сотні прихильників руху QAnon досі чекають у Далласі на появу Джона Кеннеді. Згідно з їхнім змовницьким пророцтвом, 35 президент США мав воскреснути.
Про інші події, які відбулись у світі станом на 20 листопада – дізнайтесь у програмі.
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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 20 листопада: дивіться відео