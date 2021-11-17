Згідно з матеріалами слідства, фігуранти організували бізнес, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних речовин. Розрахунки з клієнтами здійснювали готівкою, а товар передавали з рук у руки.

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Правоохоронці, для того, щоб задокументувати злочинну діяльність, здійснили оперативну закупку: 15 грамів кокаїну та 100 грамів метадону на 3 тисячі доларів, що становить особливо великий розмір.

Після отримання висновків експертизи у колишніх поліцейських провели обшуки,

– зазначили у прокуратурі.

У ході слідчих дій були вилучені:

наркотичні засоби;

ваги;

боєприпаси;

зброю;

чорнові записи;

посвідчення працівників правоохоронних органів;

близько 20 паспортів різних країн на ім’я інших осіб;

спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів;

пристрої для проникнення в автомобілі;

інші речові докази.

Зверніть увагу! Наразі одній особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також готується підозра іншим фігурантам.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двоє експоліцейських збували наркотики у Києві / Фото Київської міської прокуратури