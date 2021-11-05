За версією конспірологів, покійні Джон Кеннеді та Джон Кеннеді-молодший мали повернути до влади ексочільника США Дональда Трампа.

Важливо Трамп проти сатаністів та інопланетян: у що вірять прибічники загадкового руху Q

Присутні вірили, що Джон Кеннеді-молодший інсценував свою смерть в авіакатастрофі 1999 року. Тож, люди чекали, що покійний політик повернеться, щоб балотуватися на посаду віцепрезидента Трампа.

Що відомо про смерть Джона Кеннеді-молодшого? Катастрофа літака Джона Кеннеді-молодшого сталася 16 липня 1999 року. Невеликий приватний літак Piper PA-32R-301 Saratoga IIruen впав о 21:41 в Атлантичний океан. Сталося це неподалік острова Мартас-Він'ярд (Массачусетс). В авіакатастрофі загинули сам Джон Кеннеді-молодший, його дружина та сестра дружини.

Коли Кеннеді не з'явилися, натовп не розійшовся. Натомість активісти руху озвучили новий прогноз про те, що низка мертвих американських знаменитостей постануть перед глядачами концерту Rolling Stones, який пройшов у Далласі у вівторок, 2 листопада. Але цього також не сталося.

Разом із тим деякі активісти стверджували, що ніби бачили:

актора Робіна Вільямса, який у 2014 році наклав на себе руки,

померлого від серцевого нападу у 2005 році стендап-коміка Річарда Прайора.

Наразі прихильники Qanon вже розійшлися.

Що відомо про рух QAnon

Джерело: Вікіпедія