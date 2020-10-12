Головні світові соцмережі – Facebook, Instagram і Twitter – включилися у війну проти нового руху, який проголосив Дональда Трампа прийдешнім рятівником людства.

Именно президент США, верят последователи этого движения, избавит планету от порабощения сектой сатанистов-педофилов и остановит орды холоднокровных инопланетных захватчиков. Об этом – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Как зародилась теория заговора

В 2017 году на одном из интернет-форумов появилось несколько сообщений от пользователя, скрывавшегося за псевдонимом Q. Он уверял, что имеет доступ к государственной тайне и предупреждал о захвате группой заговорщиков власти сначала в США, а затем и на всей планете.

Из сообщений Q следовало, что заговорщики объединены зловещей тайной – все они поклоняются сатане и так или иначе связаны с некоей всемирной мафией педофилов.

Аноним уверял, что во главе этой группы сатанистов стоят руководители Демократической партии США, финансист Джордж Сорос и представители королевской семьи Саудовской Аравии.



Американский финансист Джордж Сорос / Фото DR

Он же писал, что единственным человеком, способным противостоять заговору, является американский президент Дональд Трамп. Так как именно он стоит во главе обширной группы патриотов-защитников звездно-полосатого отечества.

Первая победа над сатанистами, сообщал Q, была одержана Трампом еще в 2016 году, когда он обошел на выборах Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на высший пост в Штатах от демократов.

Не стань тогда Трамп президентом, гласило одно из сообщений, кошмарная секта уже подчинила бы себе США. Но главная битва еще впереди – в будущем именно Трамп представит миру неопровержимые свидетельства существования секты и отправит под суд Хиллари Клинтон.

Все должно закончиться смертным приговором для Клинтон и деятельным раскаянием ее соучастников – Барака Обамы, Билла Гейтса и прочих, названных в сообщениях Q врагами свободного мира.

Во что верят последователи движения Q

Странная, ничем не подтвержденная конспирология, множеству американцев пришлась по душе. Горячие поклонники Трампа изо всех сил вцепились в странный рассказ анонима о таинственных сатанистах.

В США появилось целое движение, названное в честь первоисточника этой истории – Q. Его сторонники настаивают на сохранении Дональда Трампа на высшем посту в США до полного уничтожения опасной секты и наделяют его особыми, прямо-таки религиозными чертами.

В моментально сложившейся мифологии Q, Трамп представлен в качестве единственного человека, способного противостоять заговору. Он – почти что бог или, по крайней мере, полубог, которому самой судьбой предначертано спасти земные народы от наступления царства тьмы.



Мужчина в футболке "Мы Q" на митинге Трампа в Нью-Гемпшире / Фото из соцсетей

Как это часто бывает с религиями или квазирелигиями, от движения Q довольно быстро отпочковались новые культы.

► Часть последователей этой теории присоединилась к тем, кто верит в то, что Хиллари Клинтон и Барак Обама являются главами жуткой секты.

► Другие считают, что видные демократы – лишь марионетки в руках китайских коммунистов или богатых арабских монархов.

► Самые радикальные не сомневаются, что сектой управляет невероятно древняя раса рептилий-дьяволопоклонников, вознамерившаяся превратить всю планету в алтарь, на котором будут совершаться непрерывные человеческие жертвоприношения нечистому.

Рептилии-завоеватели умеют путешествовать между измерениями, живут тысячи лет, обладают несметными богатствами, но почему-то ни на что неспособны без Хиллари Клинтон.

Все беды Америки – от лесных пожаров до необоснованного полицейского насилия – сторонники Q объясняют происками сектантов, направленными на расшатывание ситуации в стране изнутри для как можно более скорого захвата власти.

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Все это звучит в лучшем случае как сценарий дешевого фантастического боевика, в худшем – как бред сумасшедшего. Но это реалии современной политики. В симпатиях к движению Q признавались многие республиканские деятели.



На бронежилете полицейского возле Майка Пенса – знак Q / Фото Wikipedia

Даже сам Трамп как-то называл сторонников нового культа настоящими патриотами и хорошими ребятами. Движение постоянно проводит разного рода акции, на которых самые активные его участники разоблачают демократов, их реальные просчеты и мнимые преступления.

Facebook, Instagram и Twitter в борьбе с фейками

Но заметнее всего Q в соцсетях. Вернее, были заметны. Twitter еще летом начал вычищать связанные с конспирологами страницы, которых с 2017 года накопилось несколько тысяч. А уже в октябре за блокировку аккаунтов Q взялись у Facebook и Instagram.

Причиной начала войны соцсетей с новым культом стало, мягко говоря, некритичное отношение сторонников Q к информации. Их страницы были полны чудовищных обвинений не только в адрес каких-то инопланетных ящеров, но и вполне конкретных людей.

Через соцсети конспирологи клеветали на руководителей Демократической партии, а также рассказывали о причастности рядовых сторонников демократов к похищениям детей и прочим тяжким преступлениям. Естественно, без каких-либо доказательств.

Как и положено находящемуся в стадии формирования религиозному культу, движение Q куда больше внимания уделяло не правдоподобности публикуемой информации, а подгонке этой информации под свои догматы. На этом и погорело.

Соцсети перешли к работе по новым правилам, озаботившись миллионами гигабайт фейков, вываливаемых в интернет кем попало. Под раздачу попали не только любители лечить рак горячей картошкой и семенами укропа – борьба против фейков дошла и до Q.

За несколько часов все страницы, связанные с конспирологами, были удалены без следа. Теперь Q не останется ничего другого, кроме как переносить всю свою активность из сети в обычную жизнь.

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