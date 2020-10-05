Нагірний Карабах – з війни в цьому кавказькому регіоні почався розпад Радянського Союзу і всього східноєвропейського соціалістичного блоку. Саме так – спершу спалахнув Карабах, а вже потім були і крах Берлінської стіни, і Революція на граніті в Києві, і штурм телецентру у Вільнюсі, і провал організованого реваншистами з ГКЧП путчу.

Конфликт в Нагорном Карабахе, начавшийся с погромов в 1988 году, стал первым звеном в цепи событий, завершившихся смертью советской системы. Детальнее об етом – в блоге "Большой мир" на 24 канале.

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Конечно, Карабах не был причиной гибели Советского Союза. К моменту начала первой войны в регионе, СССР был уже неизлечимо болен: ни его политическая система, строящаяся на властной монополии одной партии, ни экономика, подчиненная строгому, но бестолковому плану, не оставляли Союзу, наверное, ни одного шанса на существование в современном, постоянно меняющемся мире.

Но именно война в Нагорном Карабахе стала первым очевидным симптомом скорой кончины советской системы. Газеты еще писали о нерушимой дружбе народов СССР, а представители 2 этих народов – армяне и азербайджанцы – уже воевали друг с другом. Чиновники из компартии еще строили из себя всесильных властителей 1\6 части суши, генералы всерьез верили в непобедимость советской армии и ее способность навести порядок едва ли не на всем глобусе, но в Карабахе уже не боялись и не слушались ни первых, ни вторых.

Конфликт в Нагорном Карабахе: главное в видео

Неудачные, да что там – просто провальные - попытки вмешательства центральных властей союза в карабахский конфликт показали, что центробежные процессы в национальных республиках уже тогда, в конце 80-х годов, зашли очень далеко. И Москву в качестве гаранта стабильности или арбитра в разрешении территориальных споров никто, по крайней мере, на Кавказе, уже не воспринимал.

Лживость коммунистической системы

Более того, неспособность советского руководства загасить конфликт в Нагорном Карабахе, найти пути примирения оказавшихся по разные стороны баррикад советских граждан, показала всю несостоятельность и лживость коммунистической системы. Эта система десятилетиями рисовала картину счастливой семьи народов СССР, в которой не бывает ссор и споров, а когда эти ссоры и споры на самом деле проявились, она не смогла ничего с ними поделать.

Советские руководители и пропагандисты, привыкшие к простой двузначной, делящей все на только хорошее и только плохое, картине мира, просто не понимали, что делать с враждующими сторонами, у каждой из которых своя правда, свои исторические и политические обоснования претензий на Карабах.

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Одно дело – на бесконечных съездах или в программе "Время" рассказывать о достоинствах социализма и неизбежном крахе капитализма, сравнивать советские надои и урожаи, с американскими и западногерманскими, и совсем другое – разобраться с застарелой, но внезапно вновь ставшей актуальной проблемой, у которой нет, никогда не было и не может быть простого решения.

Амбиции в Кремля

Первое свое сокрушительное геополитическое поражение власть коммунистов потерпела именно в горах на границе Азербайджана и Армении, когда не смогла ни примирить 2 республики, ни подчинить их с помощью танков и пулеметов. В переговорах о судьбе Карабаха, завершившихся заключением в 1994 году перемирия, Москва принимала участие уже как посредник, а не как хозяин. Россия в те годы была занята своими внутренними проблемами куда больше, чем войнами у соседей.



Война в Нагорном Карабахе / Фото 24news

Хозяйские амбиции в Кремле вновь проснулись несколько позже, когда дорвавшиеся до власти шныри-чекисты решили воссоздать Советский союз, пускай и в несколько урезанном виде, но чтобы обязательно с ними во главе. На части постсоветского пространства они действительно восстановили утраченное было влияние Москвы, ну или смогли создать впечатление, что восстановили. Им удалось прибрать к рукам, пускай и на время, Беларусь, среднеазиатские государства, силой оторвать куски Молдовы, Грузии и Украины.

В результате, современные наследники большевиков всерьез уверовали в то, что они способны с помощью нефтегазовой трубы, телевизора и штыков собрать воедино рухнувший Советский Союз. И Нагорный Карабах для них – как кость в горле. Это не Абхазия, и не Южная Осетия, оккупацию которых Москва пытается тихонько легализовать через своих подопечных в грузинском парламенте, открыто рассказывающих о том, что Тбилиси об этих регионах стоит забыть.

Это даже не Крым и не Донбасс. В том смысле, что ни в Армении, ни в Азербайджане не могут, как это случилось в Украине, появиться политические силы, которые всерьез будут говорить о необходимости в вопросе деоккупации считаться с мнением врага, а то и вовсе делать вид, что никакого врага не существует.

Однозначно встать на сторону любого из противников в конфликте вокруг Карабаха Москва тоже не может, ведь тогда она навсегда потеряет другого, чего нынешним восстановителям СССР совсем не хочется. Российское руководство сейчас оказалось в той же ситуации, в которой очутились деятели ЦК КПСС в 88 или 89 году. Им надо бы как-то продемонстрировать умение решать сложные задачи, заставить стороны помириться друг с другом – в конце концов, Москва же главная посредница в мирном процессе.

Путинская команда не настолько сильна

Ну и самое важное – показать, что без них порядка быть не может, чтобы подтвердить присутствие Южного Кавказа в сфере своего влияния и подчеркнуть собственную незаменимость. Но путинская команда, как и горбачевская 30 лет назад, на все это неспособна. Годами вооружать обе стороны конфликта, спонсировать небрезгливых политиков и в Армении, и в Азербайджане, гордо выпячивать свою роль в установлении перемирия – это пожалуйста, это сколько угодно. Все остальное – уже не к ним.



Володимир Путін / Фото liga

Поэтому именно Москва рискует оказаться главной проигравшей в нынешней войне в Нагорном Карабахе, чем бы эта война не окончилась. Потому, что новый виток противостояния в этом регионе, как ничто другое способен продемонстрировать необоснованность всех претензий России на величие и ничтожность ее притязаний на территории, когда-то входившие в состав СССР.

С Карабаха начался закат соцлагеря, с него же может начаться и процесс отрезвления в головах тех, кто поверил в то, что у России должно быть право влиять на происходящее на постсоветском пространстве.

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