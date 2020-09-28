Дональд Трамп начисто заперечує можливість своєї поразки на найближчих президентських виборах в США. Він відмовляється обговорювати тонкощі передачі владних повноважень наступному главі держави в разі програшу і відкрито говорить про те, що країну нікому не віддасть.

Трампа можно было бы сравнить с белорусским узурпатором Александром Лукашенко, который тоже любит порассуждать о собственной незаменимости и общенародной поддержке. Об этом читайте в программе "Большой мир" на 24 канале.

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Однако американский президент, в отличие от явно знающего истинное отношение белорусов к своей персоне, но старательно изображающего обожаемого лидера нации, не обманывает самого себя.

Рейтинги Трампа

Он действительно искренне верит в то, что народ США не отпустит его и оставит в Белом доме еще на один срок, а то и на два. Дональд Трамп не так давно рассказывал о том, что первые его президентские 4 года были здорово подпорчены оппонентами и завистниками, поэтому на него не должно распространяться положение конституции, ограничивающее пребывание на высшем посту в государстве всего двумя сроками.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года и будут 59-ми по счету в истории страны.

Его отставание от главного оппонента – демократа Джо Байдена – давно уже составляет порядка 10%, причем, в последние недели поддержка Байдена растет, тогда как избиратель Трампа часто отворачивается от него. И это не потому что, Джо Байден каждый день становится все умнее и краше. Нет, это сам Дональд Трамп своими словами и действиями отпугивает своих вчерашних сторонников.



Дональд Трамп и Джозеф Байден / Колаж 24 канала

► Обещание признать Ку-Клукс-Клан

Совсем недавно он пообещал темнокожим американцам признать Ку-Клукс-Клан террористической организацией. Вроде бы все правильно – клановцы в прошлом совершили немало преступлений на почве расовой ненависти, они взрывали церкви, поджигали дома афроамериканских активистов и вешали людей без суда и следствия.

► "Антифа – террористы"

Но, через запятую с кланом Трамп пообещал включить в список террористов движение антифа. И это обещание не нравится ни темнокожим, ни многим из белого протестантского большинства американцев.

Все-таки штаты – это страна, сделавшая мультикультурность нормой, страна, после долгой болезненной борьбы победившая расовую сегрегацию. В конце концов, Америка отправляла своих сыновей и дочерей воевать против самых настоящий фашистов – Гитлера и Муссолини – на другой конец света. Поэтому признание антифашистов террористами многим в США, мягко говоря, совсем не по душе.

► Другие скандалы

История с антифашистами – одна из недавних, до этого были и другие скандалы, часто куда более громкие. Например, американцы так и не поняли, что вдруг заставило Трампа горячо полюбить северокорейского лидера Ким Чен Ына, годами грозившего Америке уничтожением в огне ядерной войны?

Трамп VS Путин

Нет ответа и на вопрос о том, что же на самом деле связывает Дональда Трампа с Владимиром Путиным и почему американский президент с такой готовностью выгораживает российского преступника?

Потому ли, что в Москве на него накоплен богатый компромат? Или потому, что Трамп воспринимает Путина, мухлюющего с преемниками, конституционными поправками и продлением сроков собственных полномочий, в качестве объекта для подражания в деле как можно более долгого удержания власти?



Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото The Irish Times

А еще есть бесчисленное число скандалов в личной жизни – все эти интрижки с порнозвездами, устройство родственников на теплые места в администрации, совсем неуместные фамильярные шутки в адрес подчиненных – они тоже играют на снижение рейтинга Трампа. Так же, как и невыполненные популистские обещания вроде строительства стены на границе с Мексикой.

Раскол республиканцев

От нынешнего президента отворачиваются даже его однопартийцы-республиканцы. Конечно, и прежде главы государства встречались с критикой, порою довольно жесткой, со стороны своих же единомышленников, но такой мощной антипрезидентской фракции у правящей партии еще никогда не было.

Администраторы англоязычной "Википедии" ежедневно вписывают новые фамилии в список видных республиканцев, отказавшихся поддерживать Трампа. А основанные этими видными республиканцами организации и объединения собирают миллионы долларов на антитрамповскую агитацию.

Принадлежность к одной с президентом партии, прежде добавляющая кандидатам в мэры или конгрессмены популярности, теперь стала токсичной и даже опасной.

Республиканцы, намеревающиеся избираться в конгресс, снимают рекламные ролики, в которых действующий президент не упоминается вовсе, а партийная принадлежность самих кандидатов показана как-то вприпрыжку, вскользь, как нечто малоинтересное и неважное.

У Трампа есть шансы на переизбрание

Миллионам американцев нравится его готовность давать простые ответы на самые сложные вопросы, его уверенность в себе и убежденность в том, что политика – это такой же бизнес, как и любой другой, в котором самое важное – это умение заключить максимально выгодную сделку.



Дональд Трамп / Фото GettyImages

Но возможная победа Трампа не вернет ему тех республиканцев, которые уже объявили о разрыве с президентом. Раскол внутри партии будет расти, так как Дональд Трамп ведет себя совсем не так, как привыкла республиканская верхушка.

Внутрипартийный кризис

Обычно американские политические силы оказываются в кризисе тогда, когда их кандидат проигрывает и они вынужденно уходят в оппозицию. Теперь же – если Трамп вновь победит – может произойти почти невозможное: острейший кризис внутри партии-победительницы.

В последний раз в истории США такое происходило почти 200 лет назад. Тогда крайне неудачным правлением отметились сразу несколько президентов, приведенных во власть забытой уже партией вигов. Тот кризис привел не просто к расколу в партии, а к ее фактическому исчезновению.

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Одним из самых известных вигов того времени, кстати, был Авраам Линкольн. Вскоре после ухода вигов с политической сцены, он основал Республиканскую партию. Ту самую, которую сейчас уверенно ведет к новым глубинам кризиса Дональд Трамп.