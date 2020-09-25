Президентські вибори у США відбудуться вже 3 листопада. Для України прогнозовано позитивно може впливати перемога Джо Байдена. А Дональд Трамп може асоціювати українську державу з негативом через історію з імпічментом.

Дональд Трамп

Якщо президентом таки буде Трамп, тоді це погано впливатиме на Україну, повідомив експосол України в США Костянтин Грищенко. Про це пише "РБК-Україна".

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Трамп не прив'язує це імпічмент до конкретних особистостей, а проєктує на всю країну. Він нав'язує свою точку зору фахівців, розвідувальної спільноти, всім тим, хто традиційно готував позицію глави держави,

– зазначив Грищенко.

При цьому, за його словами, Трамп намагається налагодити відносини з Володимиром Путіним. Це несе для України об'єктивні ризики.

Джо Байден

Експосол вважає, що більш прогнозованою буде поведінка для України з боку Байдена. І додав: швидше за все, вона буде схожою на політику президента Обами, але не обов'язково.

Мені здається, він більш жорсткий і рішучий у порівнянні з Обамою. У нього свої запитання є до багатьох діячів в Україні, які намагалися впливати, зокрема і на хід нинішньої кампанії. Але це не буде для нього основним,

– вважає Грищенко.

Ще один експосол України в США Валерій Чалий вважає, що Україні необхідно більш активно висловлювати свою позицію в українсько-американських відносинах.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року й будуть 59-ми за рахунком в історії країни.