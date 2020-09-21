Президент США Дональд Трамп мав серйозний намір вбити сирійського диктатора Башара Асада. Він вважав, що це допоможе закінчити війну. Ба більше, Трамп і зараз впевнений, що якби його генерали погодилися на ліквідацію Асада кілька років тому, Близький Схід став би більш спокійним місцем.

Но, на самом деле, убийство диктатора не смогло бы остановить бойню, продолжающуюся уже почти целое десятилетие. Потому что те силы, которые стоят за Асадом, которые поддерживают его и на чьих штыках держится его режим, пускай и с большими потерями, но пережили бы физическое устранение сирийского президента. Об этом смотрите у программе "Большой мир" на 24 канале.

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Единоверцы Башара Асада

Самой очевидной из этих сил являются алавиты-соплеменники, вернее даже, единоверцы Башара Асада. Эта совсем небольшая религиозная секта, к которой относится не больше 8% населения Сирии, вот уже несколько десятилетий держит страну в подчинении. Хотя еще 100 лет назад алавиты были лишены едва ли не всех гражданских прав.

Виной тому – их особая религия. Они верят в немыслимые для сирийских мусульман вещи вроде переселения душ, причащаются запрещенным в Коране вином и относятся к своим тайным книгам с не меньшим религиозным трепетом, чем к наследию пророка Мохаммеда.



Алавиты-соплеменники / Фото с Al-Monitor

То есть, в глазах приверженцев традиционной исламской религии, которые составляют большую часть населения Сирии, алавиты – страшные кощунники и вероотступники. К ним так и относились многие века: доверяли только самую грязную работу, не пускали их детей в школы, били и истязали по любому мыслимому и немыслимому поводу.

Ставка французов

На алавитов как на гонимое меньшинство сделали ставку французы, оккупировавшие Сирию вскоре после Первой мировой войны и искавшие себе союзников среди местного населения. Логика Парижа была проста и очевидна – они назначали на политические посты и офицерские должности в армии тех, кого остальные сирийцы считали еретиками и всячески унижали.

Лишенные статуса отщепенцев, получившие доступ к образованию и карьере, алавиты должны были стать главной опорой колониальных властей просто в благодарность за избавление от статуса людей второго сорта.

Приход семьи Асадов к власти

К моменту ухода французов из Сирии в 1946 году, костяк тамошнего офицерского корпуса и основу чиновничьего аппарата составляли именно недавние аутсайдеры-сектанты. Они в начале 70-х годов прошлого века в результате серии переворотов и привели к власти в Сирии алавита Хафеза Асада.



Президент Сирии Хафез аль-Асад / Фото с EPA/UPG

Его сын правит страной с 2000 года, при этом, как и во времена Асада-старшего, почти все важные государственные посты в стране занимают представители знатных алавитских семейств. Эти люди:

контролируют основные денежные потоки;

отвечают за пропаганду;

снабжают армию и банды головорезов, воюющих на стороне Асада.

И эта знать готова на все или почти на все ради того, чтобы к власти не пришла даже самая умеренная оппозиция, так как в этом случае они несомненно утратят свои влияние, богатство или даже жизни. Башар Асад для них – всего лишь первый среди равных, которому, случись что, всегда можно найти замену.

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Но сами алавиты – сколь бы богаты и влиятельны они ни были – вряд ли смогли бы удержать под контролем страну, в которой против их правления восстали сотни тысяч человек, а еще десятки тысяч прибыли из-за рубежа, чтобы помочь повстанцам в их борьбе с режимом. Почти с самого начала противостояния Дамаску в его войне активно помогает Иран, мнящий себя будущим хозяином едва ли не всего Ближнего Востока.

Потеря одного из важнейших союзников

Для Исламской республики Иран поражение нынешнего сирийского режима будет означать потерю одного из важнейших союзников в регионе и крушение тщательно выстраиваемого проекта новой Персидской империи, в которой формально независимые государства во всем будут ориентироваться на Тегеран.

Иранцы уже не первое десятилетие соревнуются за влияние на Ближнем Востоке с Саудовской Аравией, Турцией и союзными им странами. Они годами, зачастую в ущерб собственным экономическим интересам спонсировали Дамаск, вооружали его и поддерживали дипломатически, справедливо видя в Сирии, богатой ресурсами и расположенной на пересечении главных торговых путей, будущий бриллиант своей имперской короны.



Президент Ирана Хасан Рухани и президент Сирии Башар Асад / Фото с ИРНА

Дошло даже до того, что религиозные лидеры Ирана, пускай и с оговорками, но признали алавитов своими единоверцами-шиитами. Иранцы потеряли в Сирии нескольких своих самых активных и умелых военачальников, вложили миллионы в вооружение не только своих отрядов, но и воюющих на их стороне соединений афганцев, ливанцев и иракцев. Ради сохранения своего влияния в регионе иранцы даже идут на невероятный риск быть втянутыми в масштабное военное противостояние с США и ближневосточными сателлитами американцев.

Они же не стесняются показывать зубы россиянам, которые влезли на чужую территорию и теперь изображают из себя главных спасителей сирийского режима. Терпеть эту игру Москвы Тегеран готов только до тех пор, пока Россия не пытается заменить иранское влияние в Сирии своим,

– сказал Юрий Мацарский.

Строить из себя героев, штамповать медали за освобождение Пальмиры и принимать парады в пустыне иранцы россиянам еще позволяют, но те же наемные разбойники из ЧВК «Вагнер» хорошо понимают, что лезть в занятые иранцами районы – себе дороже.

Биться до последнего

Зная все это, сложно себе представить, что Иран, поставивший так много на то, чтобы последнее слово в сирийских делах оставалось за ним, просто так уйдет восвояси в случае смерти нынешнего сирийского президента. Нет, Иран будет драться за Сирию до последнего, сколько бы тамошних президентов не достали своими высокоточными ракетами американцы.

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И те генералы, которые в конце концов отговорили Трампа от ликвидации Асада, скорее всего, прекрасно понимали, что Тегерану, в общем, все равно, кто там сидит в правительственной резиденции в Дамаске и зовет себя сирийским президентом.



Прапор США и Сирии / Фото с Хвиля

Что нужно для мира в Сирии

Главное, чтобы этот человек был их, иранским сукиным сыном и хорошо понимал, что позволительно ставленнику Исламской республики Иран, а что – нет. Одной лишь смены верхушки правящего режима или даже полного обновления всего правительственного аппарата Сирии для окончания нынешней войны и предупреждения новых восстаний недостаточно.

Для этого необходимо почти невозможное: отказ Ирана от имперских амбиций и примирение всех сирийских этнических и религиозных групп, которых годами науськивали друг против друга ближневосточные пропагандисты и политики.