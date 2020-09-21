Путін винен у напливі сирійських біженців до Європи: заява уряду Німеччини
Член Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц назвав бомбардування в Сирії "варварськими діями", за які відповідає президент Росії Володимир Путін. За словами німецького політика, саме Росія винна у напливі біженців до Європи.
Російська армія бомбардує лікарні та дитсадки в Сирії. Про це Мерц заявив в інтерв'ю Bild.
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"Потрібно було б обговорити з Путіним основне питання: як він насправді поводиться на міжнародній арені? Цей чоловік та його армія бомбардують лікарні, садочки, школи, будинки для людей похилого віку (в Сирії – 24 канал)", – сказав німецький політик.
Проблеми, які ми зараз маємо в Греції (наплив сирійських біженців – 24 канал), були в значній мірі викликані цими варварськими актами війни, за які відповідає Путін,
– наголосив Мерц.
Що відбувається в Сирії?У Сирії понад 9 років триває військовий конфлікт між режимом президента Башара Асада і різноманітними угрупуваннями його противників та терористичними формуваннями. Загинули сотні тисяч людей, а мільйони сирійців були змушені покинути свою країну. Росія підтримує режим Асада.
Мерц про отруєння Навального
Політик від Християнсько-демократичного союзу підтримав посилення курсу німецького уряду у стосунках з Росією. За словами Мерца, за напруження у відносинах з Кремлем відповідає не Німеччина чи Європа, а виключно Росія.
На думку німецького політика, оскільки Росія не проводить розслідування отруєння Навального на своїй території, "настав час поставити питання: чи можемо ми продовжувати діяти так, як раніше?"
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Коротко про отруєння Навального:
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина його стану була в порушенні обміну речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії з Швеції та Франції.
- Навальний вже вийшов з коми та почав реагувати на оточення. 14 вересня його відключили від апарату ШВЛ.
- Російський опозиціонер продовжує відновлюватись і навіть показав фото, на якому самотужки йде сходами.