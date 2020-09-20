У свіжому випуску програми "Техніка війни" – компанія "ІнтерПроІнвест", що відома своїм автоматом "Вулкан", або "Малюк", розробила новий пристрій для боротьби з безпілотними літальними апаратами супротивника RIFF-P. Російська армія не полишає спроб знищити саму себе. Під час навчань в Астраханській області боєць влучив з протитанкового ракетного комплексу в борт власного танка Т-90А.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

На виставці "Зброя та безпека-2018" виробнича фірма АДРОН продемонструвала 3 види комплектів, що перетворюють бомби типу М-54 та М-62 на кореговані. При телевізійному наведенні літак може бути на висоті 20 км, а бомба – керована із землі. Водночас Державне Київське конструкторське бюро "Луч" заявило про створення системи наведення для некерованих ракет калібру 80 мм. Більше – дивіться у програмі.

Головні новини України

► В Україні 22 – 25 вересня відбудуться стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2020" із залученням 12 тисяч військовослужбовців та 700 одиниць техніки.

► У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки 17 вересня стартували навчання українсько-американського командно-штабного Rapid Trident-2020.

► Президент Володимир Зеленський затвердив нову Стратегію національної безпеки України під назвою "Безпека людини – безпека країни". Ця програма ляже в основу 15 документів, серед яких Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України.

► У супроводі українських винищувачів 3 американські стратегічні бомбардувальники B-52H знову з'явилися в повітряному просторі України 14 вересня 2020 року. Вони взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки

► Компанія A.Drones випробувала у Чорнобильській зоні систему для зберігання та керування польотом коптера.

► 17 окрема танкова бригада імені Костянтина Пестушкова перемогла на всеукраїнських змаганнях. За право називатися кращим танковим взводом ЗС України змагалися 6 команд.

► У пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України повідомили, що армія почала використовувати нову тару для зберігання боєприпасів.

► В армії переробили документацію для покращення норми харчування №10, тобто сухого пайка на один прийом їжі.

Головні новини світу

• 11 вересня Франція переформувала військово-повітряні на повітряно-космічні сили. Цей процес у липні 2019 року ініціював президент Еммануель Макрон, оголосивши тоді про формування космічного командування.

• Німецька компанія Heckler&Koch отримала контракт на постачання армії Литви пістолетів SFP9 SF Paddle.

• Бельгія погодила придбання для війська 322 легких броньованих машин JLTV, 135 з яких будуть оснащені дистанційними керованими бойовими модулями.

• У телепрограмі "Розповіді про національну оборону" на каналі Сі-Сі-Ті-Ві-7 показали відео випробувань китайського багатоцільового важкого шасі HTF5700HEV з гібридною силовою установкою.

• Міністерство оборони Угорщини підписало з компанією Rheinmetall контракт на постачання 218 БМП KF-41 Lynx, 9 броньованих ремонтно-евакуаційних машин "Буффало" і супутніх товарів на 2 мільярди євро.

• Американська компанія Anduril презентувала новий розвідувальний дрон Ghost 4 для армії США.

• Портал Defense News повідомив, що Військово-повітряні сили США таємно спроєктували, побудували і вже випробували в польоті прототип свого секретного винищувача нового покоління.