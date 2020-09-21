Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська взяла участь у засіданні глав МЗС Європейського Союзу. Вона запропонувала європейським дипломатам список білоруських чиновників, проти яких слід ввести санкції. Втім Євросоюз знову не зміг дійти згоди в цьому питанні.

Про перебіг засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу за участі Світлани Тихановської розповідає "Радыё Свабода".

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Я підготувала список людей, які брали участь у жорстоких репресіях. Санкції до них можуть бути застосовані відповідно до європейського "закону Магнітського",

– підкреслила білоруська опозиціонерка.

Вона також закликала Європейський Союзу вплинути на режим Олександра Лукашенка. Головна мета – переговори з громадянським суспільством і проведення демократичних виборів.

"У мене є прохання до вас. Будь ласка, розгляньте можливість створення міжнародної коаліції для сприяння переговорам між Лукашенком і білоруським народом в особі координаційної ради", – попросила Світлана Тихановська.

ЄС знову не дійшов згоди

Лідери МЗС країн Європейського Союзу вкотре не змогли домовитися про запровадження санцій проти режиму Олександра Лукашенка. Це рішення знову заблокував Кіпр, який вимагає санкцій проти Туреччини за її дії в Середземному морі.

Перед цим вже проходила зустріч послів країн ЄС, де теж обговорювалися санкції і теж це питання було загальмоване позицією Кіпру. Відтак це питання буде розглянуто наприкінці тижня – на саміті лідерів країн Євросоюзу.