Мінськ відреагував на запрошення Тихановської до Ради ЄС
Рада ЄС запросила екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську на засідання міністрів закордонних справ, де розглядатимуть питання ситуації в Білорусі. У Мінську через це виступили різко проти, назвавши такі дії "втручанням у внутрішні справи".
Першим на запрошення Світлани Тихановської відреагував Анатолій Глаз – начальник управління інформації та цифрової дипломатії, а також прессекретар МЗС. Його цитує білоруське державне видання "БелТА".
До слова Тихановська в ООН: Білорусі необхідне негайне міжнародне втручання
Це, звичайно, могло б бути смішно й курйозно, якби не було так сумно. Адже по суті абсолютно очевидно, що такі дії, якщо вони будуть, є нахабним і неприхованим втручанням у внутрішні справи нашої країни й повною неповагою до її громадянам,
– заявив Анатолій Глаз.
Він також наголосив, що в Білорусі взагалі не варто було проводити вибори, якщо можна було "ззовні призначити зручного суб'єкта й зробити вигляд, що вибудовуєш з ним відносини".
"Після таких кроків вже, мабуть, нікому не потрібно буде доводити, що реалізується курс на підрив суверенітету Білорусі. Звичайно, наша принципова й зрозуміла позиція по цій темі вже доведена до представника ЄС в Мінську, а також до відповідних осіб в Брюсселі", – резюмував прессекретар МЗС Білорусі.
Коротко про реакцію низки країн на протести в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Переміг нібито Олександр Лукашенко. Проте люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. Це стало причиною масових протестів у країні.
- На протести в Білорусі відреагували багато європейських країн. Зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що прагнення білоруських протестувальників до демократії розтоптане ногами.
- Країни "Вишеградської четвірки", до складу якої входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія, запропонують безвізовий режим для білорусів. Це рішення ймовірно розглянуть на найближчому саміті Євросоюзу.
- Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що не визнає результатів білоруських виборів. Також у ПАРЄ вирішили створити орган, який би зібрав докази фальсифікацій на виборах.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- 31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка та ще 40 чиновників. Пізніше Білорусь затвердила санкції проти країн Балтії у відповідь.