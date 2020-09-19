Рада ЄС запросила екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську на засідання міністрів закордонних справ, де розглядатимуть питання ситуації в Білорусі. У Мінську через це виступили різко проти, назвавши такі дії "втручанням у внутрішні справи".

Першим на запрошення Світлани Тихановської відреагував Анатолій Глаз – начальник управління інформації та цифрової дипломатії, а також прессекретар МЗС. Його цитує білоруське державне видання "БелТА".

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Це, звичайно, могло б бути смішно й курйозно, якби не було так сумно. Адже по суті абсолютно очевидно, що такі дії, якщо вони будуть, є нахабним і неприхованим втручанням у внутрішні справи нашої країни й повною неповагою до її громадянам,

– заявив Анатолій Глаз.

Він також наголосив, що в Білорусі взагалі не варто було проводити вибори, якщо можна було "ззовні призначити зручного суб'єкта й зробити вигляд, що вибудовуєш з ним відносини".

"Після таких кроків вже, мабуть, нікому не потрібно буде доводити, що реалізується курс на підрив суверенітету Білорусі. Звичайно, наша принципова й зрозуміла позиція по цій темі вже доведена до представника ЄС в Мінську, а також до відповідних осіб в Брюсселі", – резюмував прессекретар МЗС Білорусі.

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