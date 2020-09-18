Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала ООН негайно скерувати до країни міжнародну групу спостерігачів. Також опозиціонерка вимагає введення нових санкцій проти білоруських чиновників, які відповідали за порушення на президентських виборах в Білорусі.

Білоруси "прокинулись" і пройшли точку неповернення. Про це Тихановська заявила під час неформальної віртуальної наради Ради Безпеки ООН щодо ситуації у Білорусі, яку скликали за ініціативи Естонії.

Читайте також Тихановська про заяви Лукашенка і закриття кордонів: Це новий рівень відриву від реальності

Навіщо Тихановській місія ООН в Білорусі

Ми закликаємо ООН негайно скерувати міжнародну моніторингову місію до Білорусі, щоб задокументувати ситуацію на місці подій,

– сказала Тихановська під час свого виступу.

Опозиціонерка додала, що білоруси протестують попри жорстокість силовиків. А страйки на найбільших підприємствах країни вказують на те, що люди "прокинулися" і для них дороги назад вже немає.

За словами Тихановської, це і є причина необхідності втручання ООН у ситуацію в Білорусі. Білорусам потрібна допомога світових країн, щоб зупинити порушення прав людини і "цинічну неповагу до права на людську гідність" в країні, розміщеній у центрі Європи.

Тихановська про нові санкції проти чинної влади Білорусі

Опозиціонерка також заявила, що потрібно провести засідання ООН, яке було б присвячене ситуації в країні. Вона сказала, що на цьому засіданні потрібно засудити надмірну агресію білоруської поліції до протестувальників та запровадити санкції проти чиновників, відповідальних за порушення під час президентських виборів у Білорусі.

Тихановська також додала, що білоруси готові до діалогу "з усіма країнами, які поважають територіальну цілісність і суверенітет" країни.

Мирних протестувальників незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли,

– заявила лідерка опозиції.

До теми Тихановська готує санкційний "Список Тарайковського": хто туди увійде

Реакція дружніх до Лукашенка країн на слова Тихановської

Представники чинної влади Білорусі, а також Росії, Китаю та Венесуели заявили, що Тихановська порушила регламент наради ООН. Постійний представник Білорусі Юрій Амбразевич вимагав зупинити трансляцію її виступу.

Я знову прошу припинити трансляцію відео, що не мають відношення ні за суттю, ні за процедурою проведення події, яка відбувається сьогодні тут, у стінах Ради ООН з прав людини,

– заявив Амбразевич.

Він додав, що виступ "окремо обраних громадян Білорусі" не можна вважати прийнятним.

Коротко про реакцію низки країн на протести в Білорусі