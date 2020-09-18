Тихановська в ООН: Білорусі необхідне негайне міжнародне втручання
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала ООН негайно скерувати до країни міжнародну групу спостерігачів. Також опозиціонерка вимагає введення нових санкцій проти білоруських чиновників, які відповідали за порушення на президентських виборах в Білорусі.
Білоруси "прокинулись" і пройшли точку неповернення. Про це Тихановська заявила під час неформальної віртуальної наради Ради Безпеки ООН щодо ситуації у Білорусі, яку скликали за ініціативи Естонії.
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Навіщо Тихановській місія ООН в Білорусі
Ми закликаємо ООН негайно скерувати міжнародну моніторингову місію до Білорусі, щоб задокументувати ситуацію на місці подій,
– сказала Тихановська під час свого виступу.
Опозиціонерка додала, що білоруси протестують попри жорстокість силовиків. А страйки на найбільших підприємствах країни вказують на те, що люди "прокинулися" і для них дороги назад вже немає.
За словами Тихановської, це і є причина необхідності втручання ООН у ситуацію в Білорусі. Білорусам потрібна допомога світових країн, щоб зупинити порушення прав людини і "цинічну неповагу до права на людську гідність" в країні, розміщеній у центрі Європи.
Тихановська про нові санкції проти чинної влади Білорусі
Опозиціонерка також заявила, що потрібно провести засідання ООН, яке було б присвячене ситуації в країні. Вона сказала, що на цьому засіданні потрібно засудити надмірну агресію білоруської поліції до протестувальників та запровадити санкції проти чиновників, відповідальних за порушення під час президентських виборів у Білорусі.
Тихановська також додала, що білоруси готові до діалогу "з усіма країнами, які поважають територіальну цілісність і суверенітет" країни.
Мирних протестувальників незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли,
– заявила лідерка опозиції.
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Реакція дружніх до Лукашенка країн на слова Тихановської
Представники чинної влади Білорусі, а також Росії, Китаю та Венесуели заявили, що Тихановська порушила регламент наради ООН. Постійний представник Білорусі Юрій Амбразевич вимагав зупинити трансляцію її виступу.
Я знову прошу припинити трансляцію відео, що не мають відношення ні за суттю, ні за процедурою проведення події, яка відбувається сьогодні тут, у стінах Ради ООН з прав людини,
– заявив Амбразевич.
Він додав, що виступ "окремо обраних громадян Білорусі" не можна вважати прийнятним.
Коротко про реакцію низки країн на протести в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Переміг нібито Олександр Лукашенко. Проте люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. Це стало причиною масових протестів у країні.
- На протести в Білорусі відреагували багато європейських країн. Зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що прагнення білоруських протестувальників до демократії розтоптане ногами.
- Країни "Вишеградської четвірки", до складу якої входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія, запропонують безвізовий режим для білорусів. Це рішення ймовірно розглянуть на найближчому саміті Євросоюзу.
- Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що не визнає результатів білоруських виборів. Також у ПАРЄ вирішили створити орган, який би зібрав докази фальсифікацій на виборах.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- 31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка та ще 40 чиновників. Пізніше Білорусь затвердила санкції проти країн Балтії у відповідь.
- До слова, депутати литовського парламенту визнали президенткою Білорусі Світлану Тихановську.