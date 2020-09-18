Тихановська про заяви Лукашенка і закриття кордонів: Це новий рівень відриву від реальності
Колишня кандидатка у президенти Білорусі та опозиційна лідерка Світлана Тихановська закликала не слухати й не звертати уваги на заяви Олександра Лукашенка. Йдеться про скандальні слова поки ще чинного білоруського президента про закриття кордонів з Литвою і Польщею та посилення контролю на межі з Україною.
Слова Тихановської процитували у білоруському телеграм-каналі Nexta.
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Так, політикиня зауважила, що Лукашенко вже лякав білорусів неіснуючими ворогами, а також звинувачував мирних людей у насильстві, а патріотів – у зраді Батьківщини.
Втім, те, що він наговорив про закриття кордонів – це новий рівень відриву від реальності. Це слова слабкої людини з його власного уявного світу. Не слухайте і не звертайте уваги на те, що говорить Лукашенко,
– закликала Тихановська.
Опозиціонерка впевнена, що Лукашенко втратив будь-яку довіру народу, а от усіх сусідів Білорусі вона назвала друзями.
Що сказав Лукашенко про закриття кордонів:
- Виступаючи на жіночому форумі у Мінську, Лукашенко заявив, що змушений "відвести війська з вулиць і пів армії поставити зі зброєю на кордоні".
Тим часом Кордони Білорусі із Польщею та Литвою поки не закрили
- Він додав, що повинен закрити західний кордон з Литвою і Польщею. Водночас на межі з "братньою" Україною Лукашенко збирається посилити контроль.
- На заяви Лукашенка вже відреагували в Україні та Литві. Зокрема, у Литві слова та дії Лукашенка назвали неадекватними.