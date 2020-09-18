У Литві вважають, що Олександр Лукашенко шукає уявні загрози для Білорусі, яких насправді немає. Так у країні відреагували на рішення Мінська закрити західні кордони Білорусі з Польщею та Литвою.

На заяви та рішення Лукашенка відреагував глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає "Радіо Свобода" з посиланням на виступ міністра на литовському національному радіо LRT.

До цього на слова Лукашенка відреагували в Україні Тексти, схоже, бере в Путіна, – Аваков про скандальні заяви Лукашенка та ізоляцію Білорусі

Це пов'язано з прагненням за будь-яку ціну продемонструвати наявність певної зовнішньої загрози... Якщо такої загрози немає, її потрібно знайти,

– пояснив слова Лукашенка Лінкявічюс.

Литовський міністр зауважив: поки не зрозуміло, що означають слова Лукашенка в реальності.

"Досі були такі заяви – про перенаправлення вантажів в інші порти, потім була поправка – якщо Росія запропонує такі ж умови тощо. Я думаю, що тепер ми повинні також подивитися, що це означає, чи означає це закриття кордонів для вантажів або людей, або щось інше ", сказав дипломат.

Він також наголосив: коли економіка сусідньої країни перебуває на межі банкрутства, всі подібні кроки слід робити зважено і відповідально. Мовляв, необдумані дії можуть обернутися проти них самих. Також занепокоєння у міністра викликала заява про перекидання армії до кордонів.

Що саме сказав Лукашенко? Виступаючи на жіночому форумі у Мінську, Лукашенко заявив, що Виступаючи на жіночому форумі у Мінську, Лукашенко заявив, що змушений "відвести війська з вулиць і пів армії поставити зі зброєю на кордоні" , а також – закрити західний кордон з Литвою і Польщею. Водночас на межі з "братньою" Україною Лукашенко збирається посилити контроль.

Були заяви, ніби половина армії кинута на оборону західного кордону, ніби є якась загроза, можливість нападу. Це неадекватна реакція неадекватної людини на ситуацію, що склалася,

– прокоментував Лінкявічюс заяви Лукашенка.

Зверніть увагу! Лукашенко також сказав, що останніми днями разом із президентом Росії та міністром оборони займається влаштуванням загального захисту Союзної держави. Він нагадав про спільні з Росією військові навчання, що відбуваються у Берестейській області (у безпосередній близькості до кордону з Польщею, а також – Україною).