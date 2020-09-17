Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав на жіночий форум у "Мінськ-Арену" та виступив там із промовою. Від ранку на провладне дійство людей звозили автобусами з різних куточків Білорусі. А ось поява Лукашенка на заході стала нібито сюрпризом. Він розповів, що не встигав на дійство, але все ж в останній момент приїхав.

У своїй промові Лукашенко розповів про своє бачення подій в Білорусі, заговорив по закриття західних кордонів, загрозу війни та відсутність фальсифікацій на виборах. Усі ці слова зал, зібраний "під Лукашенка", підтримував схвальними оплесками та вигуками. Головне, про що говорив Лукашенко, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Лукашенко розповів, що зовсім не сподівався потрапити на форум і хотів… "відправити телеграму". Втім, в останній момент йому передали повідомлення (з форуму – 24 канал): "Ми ще шумимо". Відтак, Лукашенко поспішив на захід, аби розповісти жінкам "кілька слів".

Про протести

За словами Лукашенка, "атака на Білорусь" розпочалась за 2 години до закриття дільниць на президентських виборах 9 серпня.

ОМОНівці, на його думку, врятували країну і "зірвали бліцкриг".

У своєму виступі Лукашенко запевняв, що протестувальники збиралися свого часу штурмувати Палац Незалежності, але штурм тоді провалився.

Зауважимо, що йдеться про події, що відбувалися у Мінську 23 серпня. Тоді протестувальники підійшли до резиденції Лукашенка, яка розташована у Палаці Незалежності, але саму будівлю оточили спецпризначенці. Тоді Лукашенко у бронежилеті та з автоматом літав над Мінськом та виглядав мітингувальників, а поруч із ним був його син Микола в екіпіруванні ОМОНу.

Про вибори

Пригадуючи президентські вибори, після яких і почалися масові протести в Білорусі, Лукашенко сказав, що жодних фальсифікацій на виборах не було.

"Жодної брехні не було! Не можна фальсифікувати вибори на 80%", – уточнив він.

Про жінок-мітингувальниць і своїх прихильниць

Лукашенко назвав жінок, присутніх у залі, "тими, хто пише справжню і непродажну історію".

"Повірте, ситуація дуже нелегка, я не хочу її ще більше ускладнювати. Ми, чоловіки, вирішимо цю проблему! А вас, дівчата, красуні, жінки, я прошу, як повернетесь додому, скажіть у кожному своєму селі, великому й малому, скажіть людям про те, що відбувається насправді!" – закликав він своїх "прихильниць".



Лукашенка на форумі зацілували "прихильниці"



Зауважимо, що людей на провладне дійство з концертом звозили автобусами зі всієї Білорусі

Трохи інші слова Лукашенко підібрав для білорусок, які виходять на мирні акції протесту та стають в ланцюги солідарності.

Я не хочу сказати, що вони (жінки-протестувальниці – 24 канал) погані, це – наші жінки, вони опам’ятаються,

– наголосив він.

Про кордони та війну

Лукашенко під час виступу заявив, що змушений "відвести війська з вулиць і пів армії поставити зі зброєю", а також – закрити західний кордон з Литвою і Польщею. Водночас з "братньою" Україною Лукашенко збирається посилити контроль.

Він додав, що останніми днями разом із президентом Росії та міністром оборони займається влаштуванням загального захисту Союзної держави. Він також нагадав про спільні з Росією військові навчання, що відбуваються у Берестейській області.

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"Сьогодні питання Росії, Європи вирішується тут! Не можна довести до гарячої війни. Ми стоїмо на краю страшної катастрофи! Якщо вони сунуться сюди, – ми будемо змушені відповісти, ми не станемо на коліна!" – сказав Лукашенко.