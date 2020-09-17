У Білорусі вже 40 днів тривають масові протести. Люди виходять на вулиці, аби висловити незадоволення фальсифікацією результатів виборів та жорстокими діями силовиків. На підприємствах продовжують страйкувати.

Про те, що відбувалося протягом 40-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Людей звозять автобусами на провладний концерт

Люди у соцмережах публікують світлини, на яких видно колони великих автобусів. Річ у тім, що на вечір 17 вересня запланований концерт на підтримку політики чинної влади. Людей на нього звозять із сусідніх міст. Станом на 16:00 біля стадіону зафіксували понад 60 автобусів.

Відомо, що концерт відбуватиметься на "Мінськ-Арені". Зі знаменитостей у програмі заявлені Руслан Алехно, Олександр Солодуха та Микола Басков.



Влада звозить людей на провладний концерт / Фото TUT.BY

Колона з автобусами на під'їзді до Мінська: дивіться відео

Тим часом у Мінську з'явився квартал Солідарності.



Квартал Солідарності у Мінську / Фото TUT.BY

Акція солідарності незалежних білоруських ЗМІ

17 вересня незалежні білоруські ЗМІ влаштували акцію солідарності на підтримку фотокореспондентів Олександра Васюковіча і Володимира Грідіна. Напередодні чоловіки отримали по 11 діб арешту. Суд вирішив, що вони взяли участь в несанкціонованому масовому заході. Їх затримали 13 вересня, коли вони зайшли в кафе, щоб відправити знімки до редакції.

Європарламент не визнав результати президентських виборів

17 вересня на сесії Європарламенту депутати ухвалили резолюцію щодо Білорусі, в якій підтвердили, що не визнають результатів президентських виборів і що після закінчення терміну повноважень Олександра Лукашенко Європарламент не буде вважати його президентом.

Також Європарламент рекомендував Європейській Комісії:

збільшити фінансування білоруського громадянського суспільства;

заморозити переказ коштів ЄС підконтрольним державі організаціям;

припинити державні позики Європейського інвестиційного банку та ЄБРР;

організувати конференцію донорів демократичної Білорусі для розгляду "багатомільярдного фінансового пакета" для підтримки майбутніх реформ;

припинити переговори з Білоруссю щодо пріоритетів європейського партнерства;

створити гуманітарний коридор та сприяти видачі віз політичним біженцям та тим, хто потребує медичної допомоги після насильства.

За резолюцію проголосували 574 депутати, 37 проти, 82 утримались.

Директор Інституту соціології пішов у відставку

У Білорусі заяву на звільнення написав директор Інституту соціології Геннадій Коршунов. Саме він говорив, що рейтинг Олександра Лукашенко у червні становив 24%. Коршунов заявив, що 18 – останній день його роботи в інституті.

Причин він не назвав, але "цього року обставини склалися так, що довелося просити про звільнення за домовленістю сторін".