Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриває кордони з Литвою та Польщею, а з Україною – посилює. На такі кроки він іде, бо, мовляв, звідти на Білорусь хтось намагається впливати. Відтак, ситуація може навіть завершитися війною. На такі слова Лукашенка вже відреагував глава МВС України Арсен Аваков.

Український міністр вважає, що Лукашенко "з’їхав з глузду на своїй владі та параної навколо неї". Про це Аваков написав на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Лукашенко виступив на жіночому форумі в Мінську: говорив про закриття кордонів, війну і вибори

Лукашенко несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна. Але, якщо хтось божеволіє – це не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі,

– зауважив він.

Аваков також додав, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. За його словами, народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.

Тому попийте водички, пане Лукашенко, заспокойтеся. Українці – друзі білорусам! Не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду у своєму оці,

– додав міністр.

Що Лукашенко сказав про західних сусідів, а що – про Росію: