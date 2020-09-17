Тексти, схоже, бере в Путіна, – Аваков про скандальні заяви Лукашенка та ізоляцію Білорусі
Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриває кордони з Литвою та Польщею, а з Україною – посилює. На такі кроки він іде, бо, мовляв, звідти на Білорусь хтось намагається впливати. Відтак, ситуація може навіть завершитися війною. На такі слова Лукашенка вже відреагував глава МВС України Арсен Аваков.
Український міністр вважає, що Лукашенко "з’їхав з глузду на своїй владі та параної навколо неї". Про це Аваков написав на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо Лукашенко виступив на жіночому форумі в Мінську: говорив про закриття кордонів, війну і вибори
Лукашенко несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна. Але, якщо хтось божеволіє – це не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі,
– зауважив він.
Аваков також додав, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. За його словами, народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.
Тому попийте водички, пане Лукашенко, заспокойтеся. Українці – друзі білорусам! Не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду у своєму оці,
– додав міністр.
Що Лукашенко сказав про західних сусідів, а що – про Росію:
- Лукашенко під час виступу заявив, що змушений "відвести війська з вулиць і пів армії поставити зі зброєю", а також – закрити західний кордон з Литвою і Польщею. Водночас з "братньою" Україною Лукашенко збирається посилити контроль.
- "Ми стоїмо на краю страшної катастрофи! Якщо вони сунуться сюди, – ми будемо змушені відповісти, ми не станемо на коліна!" – висловився Лукашенко про своїх західних сусідів.
- Він додав, що останніми днями разом із президентом Росії та міністром оборони займається влаштуванням загального захисту Союзної держави. Він також нагадав про спільні з Росією військові навчання, що відбуваються у Берестейській області.