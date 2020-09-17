Поки ще чинний президент Білорусі заявив, що разом зі своїм російським колегою займається влаштуванням загального захисту Союзної держави. Мовляв, у контексті цього питання він активізував військові навчання у Берестейській області, які були заплановані вже давно.

Йдеться про військові навчання "Слов'янське братство-2020", що в основному відбуватимуться на полігоні "Брестський" з 21 по 23 вересня. На навчання, що відбуватимуться гранично близько до польського і українського кордонів, вже прибули російські десантники.

Детальніше про це До Білорусі прибули російські десантники: що про це відомо

Про спільну з Росією побудову захисту Союзної держави Лукашенко заявив на жіночому форму в Мінську. Там він також розповів про намір закрити кордони з Литвою і Польщею та посилити з Україною, пише 24 канал з посиланням на білоруські ЗМІ, що транслювали подію.

Я вимушений в останні дні з президентом Росії та міністром оборони відбудувати спільний захист Союзної держави, і ми активізували давно заплановане військове навчання, що проходить на заході нашої країни,

– наголосив Лукашенко.

Що таке Союзна держава? Це – конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним та культурним простором.

Зауважимо, що він також звернувся до громадян Польщі, Литви та України. Він попросив їх "не дати розв’язатися війні".

"Сьогодні питання Росії, Європи вирішується тут! Не можна довести до гарячої війни. Ми стоїмо на краю страшної катастрофи! Якщо вони сунуться сюди, – ми будемо змушені відповісти, ми не станемо на коліна! Навіть, якщо залишимось наодинці!" – сказав Лукашенко.

Лукашенко про закриття кордонів і співпрацю з Росією: відео

Більше про виступ Лукашенка та його слова про закриття кордонів, війну та поміч Путіна – у матеріалі 24 каналу.