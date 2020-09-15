У Білорусь перекинули російських десантників. Вони братимуть участь у військових навчаннях у Берестейській області, що до слова, межує з Україною та Польщею.

Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони Білорусі.

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Під час навчання військовослужбовці двох країн відпрацюють спільні дії при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом, обміняються досвідом організації та ведення спецдій під час виконання контртерористичних завдань,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про спільні навчання російських і білоруських військових:

Навчання проводитимуть на полігоні "Брестський", у Брестському районі та на ділянці річки Мухавець з 21 по 23 вересня.

Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії вже передислокувалися на білоруський полігон для участі в плановому навчанні "Слов'янське братство-2020".

За даними Міноборони, всього в практичних діях візьмуть участь до 1 500 російських і білоруських військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки.

Після завершення навчань російські військові мають повернутися на батьківщину.

Як зазначають у білоруському оборонному відомстві, особливістю навчання стане виконання навчально-бойових завдань в нічних умовах, в тому числі – здійснення маршів, практичне десантування, форсування водних перешкод та етап бойової стрільби.

Полігон "Брестський" на карті:

Зверніть увагу! Військові навчання у Білорусі пройдуть на тлі масштабних протестів у країні. Її громадяни не згодні з офіційними результатами президентських виборів, згідно з якими, перемогу здобув Олександр Лукашенко.



Результатів не визнають і в ЄС, а ось Володимир Путін майже відразу привітав Лукашенка з "перемогою" та вже навіть прийняв його в Сочі.