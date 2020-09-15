До Білорусі прибули російські десантники: що про це відомо
У Білорусь перекинули російських десантників. Вони братимуть участь у військових навчаннях у Берестейській області, що до слова, межує з Україною та Польщею.
Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони Білорусі.
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Під час навчання військовослужбовці двох країн відпрацюють спільні дії при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом, обміняються досвідом організації та ведення спецдій під час виконання контртерористичних завдань,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про спільні навчання російських і білоруських військових:
- Навчання проводитимуть на полігоні "Брестський", у Брестському районі та на ділянці річки Мухавець з 21 по 23 вересня.
- Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії вже передислокувалися на білоруський полігон для участі в плановому навчанні "Слов'янське братство-2020".
- За даними Міноборони, всього в практичних діях візьмуть участь до 1 500 російських і білоруських військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки.
- Після завершення навчань російські військові мають повернутися на батьківщину.
Як зазначають у білоруському оборонному відомстві, особливістю навчання стане виконання навчально-бойових завдань в нічних умовах, в тому числі – здійснення маршів, практичне десантування, форсування водних перешкод та етап бойової стрільби.
Полігон "Брестський" на карті: