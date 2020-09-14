Путін відкличе своїх силовиків з-під білоруського кордону
Під час зустрічі тет-а-тет з поки ще президентом Білорусі Олександром Лукашенком його російський колега Володимир Путін пообіцяв відкликати своїх силовиків з прикордонної зони.
Про таку домовленість лідерів розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, з посиланням на росЗМІ пише 24 канал.
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Важливим результатом переговорів двох президентів у Сочі стала домовленість про те, що Росія знімає резерв правоохоронних органів та національної гвардії, який був зосереджений поблизу російсько-білоруського кордону,
– зауважив він.
Відтак, російські силовики мають повернутися у місця їх постійної дислокації.
Про що ще домовились Путін і Лукашенко: основне
- Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярдів доларів. Куди підуть гроші наразі невідомо.
- Білорусь буде першою країною, яка отримає російську вакцину проти COVID-19.
- Лукашенко наголосив, що нещодавні події показали, – треба "тісніше триматися з нашим братом" (йдеться про Росію – 24 канал).