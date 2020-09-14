Під час зустрічі тет-а-тет з поки ще президентом Білорусі Олександром Лукашенком його російський колега Володимир Путін пообіцяв відкликати своїх силовиків з прикордонної зони.

Про таку домовленість лідерів розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, з посиланням на росЗМІ пише 24 канал. Головне Лукашенко та Путін зустрілися у Сочі: про що домовилися політики Важливим результатом переговорів двох президентів у Сочі стала домовленість про те, що Росія знімає резерв правоохоронних органів та національної гвардії, який був зосереджений поблизу російсько-білоруського кордону,

– зауважив він. Відтак, російські силовики мають повернутися у місця їх постійної дислокації. Зверніть увагу! Зустріч Лукашенка і Путіна відбулася у Сочі. За закритими дверима вони розмовляли понад 4 години. Зустріч не передбачала пресконференції чи підписання якихось договорів чи угод.



Її проведення засудила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона розкритикувала Путіна за те, що він зустрічається з нелегітимним президентом Білорусі. Про що ще домовились Путін і Лукашенко: основне Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярдів доларів. Куди підуть гроші наразі невідомо.

Білорусь буде першою країною, яка отримає російську вакцину проти COVID-19.

Лукашенко наголосив, що нещодавні події показали, – треба "тісніше триматися з нашим братом" (йдеться про Росію – 24 канал).