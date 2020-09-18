У Білорусі посилили охорону державного кордону. Однак станом на 18 вересня всі пункти пропуску працюють. Хоча напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон із Польщею та Литвою закриють.

Для охорони кордону Білорусі залучили тактичні резерви. Про це заявив голова Держприкордонслужби Білорусі Антон Бичковський у телеграм-каналі "Бинокль".

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За словами Бичковського, усі заходи на кордоні вживають, враховуючи поточні обставини.

Охорону державного кордону Білорусі здійснюють в посиленому варіанті прикордонної служби та контролю із застосуванням тактичних резервів,

– заявив голова Держприкордонслужби Білорусі.

У Литві та Польщі заявили, що пункти пропуску із Білоруссю наразі працюють у звичному режимі.

Що відомо про ймовірне закриття білоруських кордонів