Лукашенко посилить кордон з Україною, а з Литвою та Польщею – закриє
Чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь закриє свої кордони для сусідніх країн. Мовиться лише Польщу та Литву. Крім того, Лукашенко сказав про посилення кордону з Україною.
З такою заявою Лукашенко виступив на жіночому форумі у Мінську "За Білорусь". Про це повідомляє телеграм-канал TUT.BY.
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Лукашенко також зауважив, що Білорусь змушена посилити державний кордон з Україною.
Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу, перш за все з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашої братської України,
– сказав очільник Білорусі.
Що ще Лукашенко сказав на жіночому форумі
- Очільник Білорусі підкреслив, що вибори у країні відбулися і вони були законними. Він зауважив, що не потребує міжнародного визнання.
- На думку Лукашенка, "атака на Білорусь почалася за дві з половиною години до закриття дільниць". А от ОМОНівці, які безжально били та затримували людей, "врятували країну".
Зауважимо, що жіночий форум відбувся 17 вересня на "Мінськ-Арені". Саме туди весь день звозили автобуси з людьми. За попередньою інформацією, форум є провладним і там мали виступати білоруські та російські артисти. Зі знаменитостей у програмі заявлені Руслан Алехно, Олександр Солодуха та Микола Басков.