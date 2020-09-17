Чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь закриє свої кордони для сусідніх країн. Мовиться лише Польщу та Литву. Крім того, Лукашенко сказав про посилення кордону з Україною.

З такою заявою Лукашенко виступив на жіночому форумі у Мінську "За Білорусь". Про це повідомляє телеграм-канал TUT.BY.

Важливо Чому Росія обрала своїм союзником Білорусь: відповідь політолога

Лукашенко також зауважив, що Білорусь змушена посилити державний кордон з Україною.

Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу, перш за все з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашої братської України,

– сказав очільник Білорусі.

Що ще Лукашенко сказав на жіночому форумі

Очільник Білорусі підкреслив, що вибори у країні відбулися і вони були законними. Він зауважив, що не потребує міжнародного визнання.

На думку Лукашенка, "атака на Білорусь почалася за дві з половиною години до закриття дільниць". А от ОМОНівці, які безжально били та затримували людей, "врятували країну".

Зауважимо, що жіночий форум відбувся 17 вересня на "Мінськ-Арені". Саме туди весь день звозили автобуси з людьми. За попередньою інформацією, форум є провладним і там мали виступати білоруські та російські артисти. Зі знаменитостей у програмі заявлені Руслан Алехно, Олександр Солодуха та Микола Басков.

Більше про те, що відбувалося у Білорусі 17 вересня – читайте за посиланням.