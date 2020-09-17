Білоруський політолог Павло Усов зазначив, що Росія давно визначилася зі своїми союзниками. Вона розпочала активно підтримувати білоруського диктатора, щоб тримати країну під контролем.

В ефірі 24 каналу Усов повідомив, що Володимир Путін ненавидить національні відродження, такі як були в Україні, Грузії і тепер в Білорусі. За його словами, головним фактором, чому президент Росії підтримав Лукашенка – це національний протест.

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За словами політолога, той факт, що Росія почала активно підтримувати білоруського диктатора, ще більше зміцнюватиме національні орієнтири Білорусі і формуватиме критичне ставлення громадян до Росії.

На сьогодні Росія визначилась, хто для неї союзник. Це Лукашенко. Тільки завдяки його режиму вона може тримати Білорусь під контролем і продовжувати інтеграційні процеси,

– ствердив Усов.

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Також політолог сказав, що він не думає, що у Білорусі буде на стільки катастрофічна ситуація, що мільйони людей почнуть тікати з країни. "Я б заспокоїв насамперед європейських політиків, які побоюються, що зелений коридор спровокує масову втечу з країни", – повідомив експерт.

За словами Павла Усова, ситуація в Білорусі може піти за венесуельським сценарієм. Але у Венесуелі економічна криза розпочалась не в результаті громадянського конфлікту, а в результаті "абсурдної політики влади, яка привела до економічної інфляції та руйнування соціальних і економічних інститутів". Він ствердив, що у Білорусі і громадяни, і економічна система – більш стійкі.

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