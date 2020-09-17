Чому Росія обрала своїм союзником Білорусь: відповідь політолога
Білоруський політолог Павло Усов зазначив, що Росія давно визначилася зі своїми союзниками. Вона розпочала активно підтримувати білоруського диктатора, щоб тримати країну під контролем.
В ефірі 24 каналу Усов повідомив, що Володимир Путін ненавидить національні відродження, такі як були в Україні, Грузії і тепер в Білорусі. За його словами, головним фактором, чому президент Росії підтримав Лукашенка – це національний протест.
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За словами політолога, той факт, що Росія почала активно підтримувати білоруського диктатора, ще більше зміцнюватиме національні орієнтири Білорусі і формуватиме критичне ставлення громадян до Росії.
На сьогодні Росія визначилась, хто для неї союзник. Це Лукашенко. Тільки завдяки його режиму вона може тримати Білорусь під контролем і продовжувати інтеграційні процеси,
– ствердив Усов.
Що чекає Білорусь найближчим часом
Також політолог сказав, що він не думає, що у Білорусі буде на стільки катастрофічна ситуація, що мільйони людей почнуть тікати з країни. "Я б заспокоїв насамперед європейських політиків, які побоюються, що зелений коридор спровокує масову втечу з країни", – повідомив експерт.
За словами Павла Усова, ситуація в Білорусі може піти за венесуельським сценарієм. Але у Венесуелі економічна криза розпочалась не в результаті громадянського конфлікту, а в результаті "абсурдної політики влади, яка привела до економічної інфляції та руйнування соціальних і економічних інститутів". Він ствердив, що у Білорусі і громадяни, і економічна система – більш стійкі.
Протести в Білорусі: що треба знати
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.