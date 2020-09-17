Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. У документі парламентарі не визнали результати президентських виборів і закликали проголосити Координаційну раду опозиції представницьким органом народу.

Європарламент заявив, що вибори президента у Білорусі відбувалися з кричущим порушенням усіх міжнародних стандартів. Тому ЄС не визнаватиме Олександра Лукашенка білоруським президентом після завершення його чинного терміну на посаді. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Як голосували парламентарі

за резолюцію – 574 парламентарі (абсолютна більшість);

проти резолюції – 37 осіб;

утрималися – 82 посадовці.

Головні тези резолюції

Європарламент не визнає результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня;

Координаційну раду парламентарі визнають представницьким органом білорусів, які хочуть демократичних змін. Окрім того, представники Європарламенту закликають керівні органи ЄС надати підтримку білоруським опозиціонерам.

Парламентарі засуджують насилля, яке влада Білорусі застосовує під час мирних протестів. Також вони закликають Раду ЄС створити загальний механізм, який дозволив би негайно вживати заходи щодо осіб та організацій, причетних до грубих порушень людських прав.

Депутати закликали ЄС заморозити будь-яке фінансування чинного білоруського уряду та надати підтримку громадському суспільству і незалежним медіа.

Європарламент засуджує "гібридне втручання Росії" у внутрішню політику Білорусі. Відповідно до заяви депутатів, Лукашенко не має права від імені Білорусі укладати угоди, які можуть загрожувати суверенітету країни. Зокрема, угоди з російською владою.

Парламентарі закликали європейські країни створити гуманітарний коридор та забезпечити особливу процедуру віз для білорусів, які шукають притулку або потребують лікування після травм, отриманих на протестах.

Що відомо про протести у Білорусі