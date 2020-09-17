1,5 мільярда доларів: Росія надасть Білорусі державний кредит
Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів. Для цього доведеться ухвалити зміни до Податкового кодексу.
Поправки потрібно внести через те, що кредит є міждержавним. Про це заявив російський міністр фінансів Антон Сілуанов, повідомляє "Інтерфакс".
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Ухваливши відповідні поправки, Росія додасть Білорусь до списку країн, яким може видавати такі кредити.
Ми будемо звертатися до колег (ЄФСР – 24 канал), аби цей інститут ухвалив рішення про мінімальну програму підтримки Білорусі,
– пояснив Сілуанов.
За словами російського міністра, це є антикризовою підтримкою, зокрема – для боротьби з коронавірусом COVID-19. Він запевнив, що така допомога підтримає платіжний баланс Білорусі.
Сілуанов також зауважив, що вимоги щодо повернення кредитів будуть визначені в угодах. Але підкреслив, що "в середньому довжина російських кредитів становила близько 10 років". Тож саме цим терміном будуть керуватися при підготовці умов надання позики.