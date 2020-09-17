Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів. Для цього доведеться ухвалити зміни до Податкового кодексу.

Поправки потрібно внести через те, що кредит є міждержавним. Про це заявив російський міністр фінансів Антон Сілуанов, повідомляє "Інтерфакс".

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Ухваливши відповідні поправки, Росія додасть Білорусь до списку країн, яким може видавати такі кредити.

Довідка. Про державний кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися напередодні під час зустрічі в Сочі.

За попередньою інформацією, Білорусь отримає кредит у мільярд доларів (буде виплачений у рублях) двома траншами – у 2020 та 2021 роках. Крім цього, ще 500 мільйонів доларів надасть Євразійський фонд стабілізації та розвитку.

Ми будемо звертатися до колег (ЄФСР – 24 канал), аби цей інститут ухвалив рішення про мінімальну програму підтримки Білорусі,

– пояснив Сілуанов.

За словами російського міністра, це є антикризовою підтримкою, зокрема – для боротьби з коронавірусом COVID-19. Він запевнив, що така допомога підтримає платіжний баланс Білорусі.

Сілуанов також зауважив, що вимоги щодо повернення кредитів будуть визначені в угодах. Але підкреслив, що "в середньому довжина російських кредитів становила близько 10 років". Тож саме цим терміном будуть керуватися при підготовці умов надання позики.