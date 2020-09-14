У Білорусі затримали члена Координаційної ради, юриста Костянтина Титова. Де наразі перебуває чоловік, його соратники не знають.

Про затримання Титова 14 вересня повідомили у штабі Віктора Бабарико, пише TUT.BY.

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Титов став ще одним у списку затриманих членів Координаційної ради. Наразі за ґратами перебуває більшість членів президії ради. Деяких опозиціонерів силоміць змусили виїхати з Білорусі. На волі у своїй країні з президії залишилася тільки Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Що буде з Координаційною радою

Незважаючи на те, що президія більше не може приймати ключові рішення, Координаційна рада продовжить свою роботу. Усі питання наразі вирішуватиме основний склад на основі голосувань. Однак склад президії залишається колишнім, опозиціонери чекають, коли їхні соратники повернуться у команду.

Що трапилося з членами президії Координаційної ради

Марія Колесникова – 8 серпня опозиціонерку затримали силовики. Її намагалися силоміць вивезти з країни, однак жінка порвала свій паспорт. Наразі Колесникова перебуває у СІЗО "Жодіно".

Лілія Власова – 3 вересня їй оголосили звинувачення у податкових злочинах.

– 3 вересня їй оголосили звинувачення у податкових злочинах. Сергій Дилевський – за участь у мирних протестах 25 серпня чоловіка заарештували на 10 діб, а згодом продовжили арешт ще на 15 діб.

– за участь у мирних протестах 25 серпня чоловіка заарештували на 10 діб, а згодом продовжили арешт ще на 15 діб. Максим Знак – 10 вересня опозиціонера затримали за спробу захопити владу у Білорусі.

– 10 вересня опозиціонера затримали за спробу захопити владу у Білорусі. Ольга Ковалькова – опозиціонерку силоміць вивезли з Білорусі.

– опозиціонерку силоміць вивезли з Білорусі. Павло Латушко – виїхав з Білорусі під тиском КДБ.

Що відомо про діяльність Координаційної ради