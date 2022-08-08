Видео издевательств над украинским военным: установить оккупанта помогли пропагандисты

Раскрыть личность российского военного, подозреваемого в пытках и убийствах украинского военнопленного, журналистам Bellingcat помогли пропагандисты.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев рассказал, что они пытались показать успех кадыровского спецподразделения "Ахмат". Не менее 5 человек одновременно снимали разведгруппу кадырова во время захвата завода Азот в Лисичанске, Северодонецке и других местах.

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Сначала поиск сузился до 2 человек

Благодаря пропагандистскому видео журналисты много раз смогли заметить человека, по признакам очень похожего на палача украинского военного.

Это дало нам и другим расследователям две очень полезные вещи. Во-первых, много раз мы смогли найти в высоком качестве (изображение) именно человека, который был очень похож по своей одежде, по вещам, которые у него были на руках, на человека, который виден без лица на видео с убийством. Это была первая часть, которая очень помогла, потому что мы смогли сузить круг возможных преступников, подозреваемых к двум.

– поделился руководитель Bellingcat.

Как идентифицировали именно этого палача

По словам Христа Грозева, только один из подозреваемых стоял рядом с белой машиной, видневшейся за лицами совершавших военные преступления на видео.

Это белая машина с буквой Z, нарисованной вручную дважды. Нельзя было подумать, что есть такая вторая машина, потому что буква была нарисована с определенными углами. Мы нашли такую машину в пропагандистском видео Патрика Ланкастера, которое он снимал в конце июня – начале июля. Мы увидели одного из этих людей, которые были с такой шляпой, с такими вещами на руках, буквально в этой машине он брал бутылку воды,

– сказал Грозев.

Журналист-расследователь объяснил, что это был ключевой момент, без которого расследователи не смогли бы доказать, что это не подставное видео. Он также в очередной раз подтвердил тот факт, что "иногда пропагандисты делают полезную работу".

Думаю, что это просто последствия войны нового мира, в которой пропаганда не может действовать только в одну сторону, то есть она всегда оставляет следы, и можно превратить ее в оружие для поиска истины.

– считает руководитель.

Что известно об оккупанте, который пытал украинского пленника

Напомним, что журналисты-расследователи сумели установить оккупанта, пытавшего военного в украинской форме. Военным преступником оказался тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.

Кроме этого, журналисты даже побеседовали с палачом. Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях.

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