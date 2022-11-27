"Мама, это наш последний день": медик Обидина о взрослых разговорах с дочерью на "Азовстали"

Военный медик Виктория Обидина вместе с дочерью пережила бомбардировку "Азовстали". Во время одного из обстрелов женщина думала, что они погибнут с дочерью.

Об этом Виктория Обидина рассказала в интервью 24 каналу. Она поделилась воспоминаниями, как объясняла дочери происходящее и почему приходится жить в бункере.

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Мама и дочь пережили мощные обстрелы "Азовстали"

Виктория рассказала, что всегда была вместе со своей дочерью Алисой. Один из обстрелов россиян был настолько мощным, что дочь спросила у мамы, выживут ли они.

Женщина призналась, что понимала, что шансов очень мало, но успокаивала дочь. К счастью, мама и девочка выжили.

Во время обстрела я всегда была вместе с ней. Успокаивала, говорила, что все будет хорошо. Однажды нас очень сильно обстреливали и она спросила меня, наш последний день. Я понимала, что скорее всего – да, но ей этого не говорила. Я говорила, что мы будем жить, что все будет хорошо. Ну вот, выжили,

– сказала она.

Интервью с Викторией Обидиной: смотрите видео

Россияне разлучили маму и дочь

После того как украинские защитники и защитницы вышли из "Азовстали", Виктория попала в плен к российским военным на 165 дней.

К счастью, девочку удалось вывезти на подконтрольную территорию Украины, после чего ее забрали родные в Польшу.

Отметим, что российские военные примерно с марта и по май мощно бомбили "Азовсталь" в Мариуполе, где находились военные и гражданские. В середине мая украинские защитники и защитницы вышли из "Азовстали" и попали в плен к россиянам.

По состоянию на 24 ноября из плена России освобождены 1269 человек.