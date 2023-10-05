Держала на цепи в летнем душе: в Винницкой области мать пытала 12-летнего сына

В Винницкой области мать мучила и избивала своего 12-летнего сына. Женщина говорит, что таким образом хотела "перевоспитать" мальчика, потому что тот не хотел помогать бабушке по хозяйству.

38-летняя жительница Хмельника долго издевалась над своим малолетним сыном. Теперь она предстанет перед судом.

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Как мать "перевоспитывала" сына

Следователи установили, что мать, пытаясь "перевоспитать" сына, причиняла ему физические и моральные страдания.

Дело в том, что мальчик проживает с бабушкой, которая поручала внуку выполнять определенную домашнюю работу по хозяйству. По словам ребенка, эта работа была ему не по силам, а потому он отказывался ее выполнять. За это мать наказывала мальчика побоями. После них ребенок неоднократно убегал из дома. Каждый раз мать находила сына самостоятельно.



В ходе расследования правоохранителям удалось установить шокирующие факты наказаний, которые мать применяла к 12-летнему мальчику.

Так известно, что однажды женщина приехала к своей матери, заранее прихватив цепи и навесные замки. Она перемотала ноги и руки сына металлической цепью и отвезла его домой, где закрыла в металлической конструкции – летнем душе.

Когда злоумышленнице нужно было уехать на работу, она забрала сына с собой. Когда она оставила авто, то прикрепила мальчика цепями к рулю. Дома женщина снова заперла ребенка в металлической конструкции. Мальчик всю ночь спал на полу, прикованный к трубе.

Утром мать ослабила цепи. Это позволило мальчику убежать к знакомой в соседнее село и рассказать о пережитом, та в свою очередь вызвала полицию.

Как накажут горе-мать

Женщине уже сообщили о подозрении в пытках. Обвинительный акт в отношении нее был передан в суд. За совершенное ей светит до шести лет лишения свободы.

Тем временем ее сына социальные службы поместили в реабилитационный центр.

На Черниговщине мужчина замучил до смерти 2-летнюю девочку

В Черниговской области к 10 годам лишения свободы мужчину приговорили мужчину, который убил 2-летнего ребенка. В течение декабря 2017 года – марта 2018 года злоумышленник жестоко издевался над ребенком. Убитая девочка была дочерью его сожительницы. Мужчина запрещал матери кормить ее. По данным следствия, осужденный вырывал у девочки волосы, выкручивал ей руки и ноги, гасил окурки о ее тело. 20 марта 2018 года ребенок умер в результате отека головного мозга.

Следователи говорят, что мужчина пытал 2-летнего ребенка из-за того, что та не знала его имени.