Заместителя начальника Самборского ТЦК и военного водителя подозревают в незаконном содержании и пытках двух уклонистов, передает 24 Канал.
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Держали в подвале
В настоящее время продолжается расследование резонансного дела. По словам спикера ГБР Татьяны Сапьян, военнослужащие ТЦК физически и психологически издевались над своими пленниками.
Их удерживали в подвале. Издевались и физически, угрожали, и психологически пытались нажать на них, чтобы они добровольно прошли ВЛК и присоединились к рядам ВСУ,
– заявила чиновница.
Напомним, недавно сеть всколыхнуло видео, на котором чиновник военкомата и его подчиненный избивают гражданского и угрожают ему оружием. Правоохранительные органы отреагировали соответственно и задержали мужчин.
В ходе расследования они выяснили, что сотрудники ТЦК содержали в помещении военкомата двух мужчин – одного из них 10 дней, а другого – 7. Пострадавшими оказались жители Харькова и Кривого Рога. Их задержали пограничники, когда те пытались пересечь границу с Польшей. Уклонистов отправили в военкомат в Старом Самборе. Там уже заместитель начальника ТЦК и его подчиненный начали "убеждать" мужчин добровольно пройти ВЛК. При этом к гражданским применяли физическую силу и психологическое давление. Известно, что их морили голодом.
21 сентября злоумышленникам избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.
Другие скандалы в ТЦК: что известно
- На Львовщине местного жителя посадили на 3 года в тюрьму за уклонение от мобилизации. Известно, что он получил 5 повесток. В течение почти года он избегал призыва. Его объяснение своих неявок к военкомату удивили. Во-первых, осужденный пожаловался, что он живет в Бориславе, а ТЦК и СП, в который его вызвали, расположен в Дрогобыче. Он заметил, что не смог явиться за двумя повестками из-за воздушной тревоги, а за еще одной – из-за зубной боли.
- У начальника печально известного Самборского ТЦК нашли незаконные миллионы. НАПК осуществило мониторинг образа жизни чиновника и установило, что у того "из не откуда" появилось более 4,4 миллиона гривен. Сам глава военкомата пояснил, что в течение 2020 - 2022 года сумел совершить дорогостоящие покупки благодаря семейным сбережениям и денежному подарку от матери.
- На Львовщине должностница одного из военкоматов способствовала устранению военнообязанных от мобилизации. Ее разоблачили при получении взятки на АЗС.