Заступника начальника Самбірського ТЦК та військового-водія підозрюють у незаконному утримуванні та катуванні двох ухилянтів, передає 24 Канал.
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Тримали у підвалі
Наразі ще триває розслідування резонансної справи. За словами речниці ДБР Тетяни Сапьян, військовослужбовці ТЦК фізично та психологічно знущалися зі своїх бранців.
Їх утримували у підвалі. Знущалися і фізично, погрожували, і психологічно намагалися натиснути на них, щоб вони добровільно пройшли ВЛК і долучилися до лав ЗСУ,
– заявила посадовиця.
Нагадаємо, нещодавно мережу сколихнуло відео, на якому посадовець військкомату та його підлеглий б'ють цивільного та погрожують йому зброєю. Правоохоронні органи відреагували відповідно і затримали чоловіків.
У ході розслідування вони з'ясували, що співробітники ТЦК утримували в приміщенні двох чоловіків – одного з них 10 днів, а іншого – 7. Потерпілими виявилися мешканці Харкова та Кривого Рогу. Їх затримали прикордонники, коли ті намагалися перетнути кордон із Польщею. Ухилянтів відправили до військкомату у Старому Самборі. Там вже заступник начальника ТЦК і його підлеглий почали "переконувати" чоловіків добровільно пройти ВЛК. При цьому до цивільних застосовували фізичну силу і психологічний тиск. Відомо, що їх морили голодом.
21 вересня зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.
Інші скандали у ТЦК: що відомо
- На Львівщині місцевого жителя посадили на 3 роки до в'язниці за ухилення від мобілізації. Відомо, що той отримав 5 повісток. Протягом майже року він уникав призову. Його пояснення своїх неявок до військкомату здивували присутніх. По-перше, засуджений пожалівся, що він живе у Бориславі, а ТЦК і СП, до якого його викликали, розташований у Дрогобичі. Він зауважив, що не зміг з'явитися за двома повістками через повітряну тривогу, а за ще однією – через зубний біль.
- У начальника сумнозвісного Самбірського ТЦК знайшли незаконні мільйони. НАЗК здійснило моніторинг способу життя чиновника і встановило, що у того "з нікуди" з'явилися понад 4,4 мільйона гривень. Сам очільник військкомату пояснив, що протягом 2020 – 2022 року спромігся на дороговартісні покупки завдяки сімейним збереженням та грошовому подарунку від матері.
- На Львівщині посадовиця одного з військкоматів сприяла ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації. Її викрили під час отримання хабаря на АЗС.