Державне бюро розслідувань заявило, що затримали двох працівників військкомату Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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ДБР затримало двох працівників військкомату Самбора

Працівники Державного бюро розслідувань затримали причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату. Ними виявились:

заступник начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

військовослужбовець-водій цього відділу.

Слідчі ДБР попередньо встановили, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина та при цьому погрожував йому зброєю.

"Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею інтернет у цей же день", – пояснили в ДБР.

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ДБР вирішує питання про повідомлення затриманим про підозру

У Державному бюро розслідувань заявили, що вони відкрили кримінальну справу та вивчають обставини інциденту на місці події. Слідчі встановили, що затримані:

утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року;

морили його голодом;

утриманого били та знущалися, щоб він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру у:

незаконному позбавленні волі або викраденні людини , вчиненому щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу;

, вчиненому щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу; катування вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб;

вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб; перевищення військовою особою службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Якщо провину за цими статтями доведуть, то затриманим загрожує від 5 до 12 років тюрми.

Що цьому передувало