Государственное бюро расследований заявило, что задержали двух работников военкомата Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
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ДБР задержали двух работников военкомата Самбора
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата. Ими оказались:
- заместитель начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- военнослужащий-водитель этого отдела.
Следователи ДБР предварительно установили, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина и при этом угрожал ему оружием.
"Он избивал потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено сетью интернет в этот же день", – пояснили в ДБР.
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ДБР решает вопрос о сообщении задержанным о подозрении
В Государственном бюро расследований заявили, что они возбудили уголовное дело и изучают обстоятельства инцидента на месте происшествия. Следователи установили, что задержанные:
- содержали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года;
- морили его голодом;
- удержанного избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.
Следователи решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении в:
- незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном в отношении малолетнего или по корыстным мотивам, в отношении двух или более лиц либо по предварительному сговору группой лиц, либо способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо сопровождавшимся причинением ему физических страданий, либо с применением оружия или осуществляемое в течение длительного времени;
- пытка совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц;
- превышение военным лицом служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке.
Если вину по этим статьям докажут, то задержанным грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
Что этому предшествовало
- В сети опубликовали вышеупомянутое видео, на котором видно, как мужчины в военной форме избивают гражданское лицо. Тогда Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что назначили служебную проверку.
- В военкомате заявили, что на видео видна часть происшествия. Именно поэтому они выясняют, что произошло в той ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих.
- На период служебной проверки военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Предварительно известно, что потерпевший – харьковчанин. Подробнее о деле читайте по ссылке.