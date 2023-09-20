Государственное бюро расследований заявило, что задержали двух работников военкомата Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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ДБР задержали двух работников военкомата Самбора

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата. Ими оказались:

заместитель начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки;

военнослужащий-водитель этого отдела.

Следователи ДБР предварительно установили, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина и при этом угрожал ему оружием.

"Он избивал потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено сетью интернет в этот же день", – пояснили в ДБР.

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ДБР решает вопрос о сообщении задержанным о подозрении

В Государственном бюро расследований заявили, что они возбудили уголовное дело и изучают обстоятельства инцидента на месте происшествия. Следователи установили, что задержанные:

содержали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года;

морили его голодом;

удержанного избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Следователи решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении в:

незаконном лишении свободы или похищении человека , совершенном в отношении малолетнего или по корыстным мотивам, в отношении двух или более лиц либо по предварительному сговору группой лиц, либо способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо сопровождавшимся причинением ему физических страданий, либо с применением оружия или осуществляемое в течение длительного времени;

, совершенном в отношении малолетнего или по корыстным мотивам, в отношении двух или более лиц либо по предварительному сговору группой лиц, либо способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо сопровождавшимся причинением ему физических страданий, либо с применением оружия или осуществляемое в течение длительного времени; пытка совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц;

совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц; превышение военным лицом служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Если вину по этим статьям докажут, то задержанным грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Что этому предшествовало