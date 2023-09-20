Председатель Адвокатского объединения "Портной и партнеры" адвокат Ростислав Кравец рассказал, может ли человек отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь.

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Можно ли отказаться от мобилизации

Адвокат обратил внимание, что если у человека нет отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, то по закону "О воинской обязанности и военной службе" он не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации.

Какова ответственность за уклонение от мобилизации

Ростислав Кравец сказал, что если человек после вручения повестки без уважительной причины, к которой можно отнести, например, болезнь, не явился в ТЦК и СП, то на него в рамках административной ответственности будет наложен штраф.

Но для тех, кто систематически уклоняется от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность на срок от 3 до 5 лет.

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Но важно заметить, что для того чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения.

Должны быть доказательства того, что человек получил повестку. Обычно люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят сражаться, отказываются от военной службы, о чем и свидетельствуют соответствующие приговоры. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка,

– сказал адвокат.

По мнению эксперта, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, следует зафиксировать минимум три уклонения от мобилизации.