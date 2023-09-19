Обратим внимание, что в этом году Верховная Рада в первом чтении приняла поправки к Закону "О воинской обязанности и военной службе". Они предполагали снижение порога призывного возраста с 27 до 25 лет. Правда, документ нуждается в подписи Владимира Зеленского. Поэтому он пока не вступил в силу.

Читайте также Во Львове представители ТЦК пытались задержать парня: управление начало проверку

С какого возраста могут мобилизовать

Заметим, что в службу могут призвать мужчин, которым нет 27 лет. На фронт они могут попасть либо по добровольному желанию, либо из-за наличия у них военного опыта.

В мирное время мужчины от 18 до 27 лет могут присоединиться к украинской армии, чтобы пройти срочную службу. Но во время действия военного положения призыв не проводят, ведь есть процедура всеобщей мобилизации.

Кто подлежит призыву

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на военную службу могут призвать определенные категории мужчин. Речь идет о:

военных запаса, не достигшие 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья;

мужчин от 27 до 60 лет, у которых отсутствует опыт службы, а сами они пригодны по состоянию здоровья;

мужчин от 18 лет, добровольно ушедших на контрактную службу и пригодных по состоянию здоровья;

ограниченно пригодных во время военного положения мужчин с опытом, а также без опыта службы;

тех, кто снят с военного учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодных к службе во время действия военного положения;

лиц с инвалидностью, если они добровольно мобилизуются.

Обратим внимание на то, что накануне советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обратился к отсиживающимся за рубежом уклонистам. Речь идет о тех, кто с помощью поддельных документов выехал из Украины после 24 февраля 2022 года. На них ожидают юридические проблемы. Ведь само наличие таких документов – "проявление коррупционного действия".