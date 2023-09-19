Звернімо увагу на те, що цього року Верховна Рада у першому читанні ухвалила поправки до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Вони передбачали зниження порогу призовного віку з 27 до 25 років. Правда, документ потребує підпису Володимира Зеленського. Тож, наразі він не набув чинності.

Читайте також У Львові представники ТЦК намагалися затримати хлопця: управління розпочало перевірку

З якого віку можуть мобілізувати

Зауважимо, що до служби можуть призвати чоловіків, яким немає 27 років. На фронт вони можуть потрапити або за добровільним бажанням, або через наявність у них військового досвіду.

У мирний час чоловіки віком від 18 до 27 років можуть долучитися до української армії, щоб пройти строкову службу. Але під час дії воєнного стану призов не проводять, адже є процедура загальної мобілізації.

Хто підлягає призову

Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", до військової служби можуть призвати певні категорії чоловіків. Мовиться про:

військових запасу, котрим немає 60 років, які придатні до служби за станом здоров'я;

чоловіків від 27 до 60 років, у яких відсутній досвід служби, а самі вони придатні за станом здоров'я;

чоловіків від 18 років, котрі добровільно пішли на контрактну службу та придатні за станом здоров'я;

обмежено придатних під час воєнного стану чоловіків з досвідом, а також без досвіду служби;

тих, хто знятий з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або ж обмежено придатних до служби під час дії воєнного стану;

осіб з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно.

Звернімо увагу на те, що напередодні радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до ухилянтів, котрі відсиджуються за кордоном. Мовиться про тих, котрі з допомогою підроблених документів виїхали з України після 24 лютого 2022 року. На них очікують юридичні проблеми. Адже сама наявність таких документів – "прояв корупційної дії".