Інформацію у статті чоловік назвав неправдивою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Вільне радіо".

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Чому виник конфлікт і що писав речник Київської МВА

На початку травня 2025 року "Вільне радіо" опублікувало статтю про статки працівників ТЦК Донеччини за 2024 рік, інформацію для якої взяли з відкритих реєстрів. У тексті, зокрема, згадувався і батько речника Київської МВА Євгена Ієвлєва – військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП Сергій Ієвлєв.

Сергій Ієвлєв у декларації вказав, що його дружина володіє Toyota Land Cruiser 2011 року випуску за 773 тисячі гривень. Зазначається, що офіційних доходів жінка не має.

Журналісти надіслали до всіх ТЦК області запити, аби там пояснили, звідки взялися кошти на купівлю тих чи інших авто.

Єдине ТЦК, яке не надало відповіді на інформаційний запит, – Покровське. Ми чекали більше ніж 5 робочих днів, як треба за законами, та опублікували статтю,

– вказує автор матеріалу Євген Вакуленко.

Після публікації матеріалу до журналіста у друзі на фейсбуці додався Євген Ієвлєв. У приватних повідомленнях Вакуленко отримав довге повідомлення, у якому речник Київської МВА заявляв, що "розіб’є ї**ло" журналісту, коли побачить його вживу. Він заявив, що 15-річна автівка була придбана на гроші, які його батько накопичував роками.

Після спроб піти назустріч і додати коментар Ієвлєв відмовився і закликав журналіста "по-чоловічому прийняти те, що станеться".

Просто запам'ятай, що твої дії – твоя відповідальність І рано чи пізно життя тебе змусить стати чоловіком, який буде розуміти що за кожну свою дію треба відповідати,

– написав речник МВА.

Повне листування речника МВА та журналіста / фото Вільне радіо

У редакції "Вільного Радіо" вважають ці дії тиском на журналістів та розцінюють слова Євгена Ієвлєва як спробу перешкоджання законній професійній діяльності.

До слова, у квітні 2025 року у Києві скоїли напад на журналіста Юрія Макарова. Невідомий несподівано вдарив ножем постраждалого, коли той проходив біля багатоповерхівки.