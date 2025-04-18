Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Юрія Макарова в коментарі для ТСН.
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Що Юрій Макаров розповів про мотиви нападу на нього
Юрій Макаров зазначив, що він як журналіст намагається з будь-якої колізії знайти якусь мораль, якийсь висновок, якесь філософське узагальнення.
"Тут ніякого філософського узагальнення не може бути, якщо це звичайне хуліганство і бажання пограбувати. І коли він (нападник – 24 Канал) зрозумів, що тут йому так просто не подадуть, то він вирішив, що краще злиняти", – пояснив медійник.
А другим варіантом мотиву нападу, на думку виконавчого продюсера Суспільного, може бути російський слід, аби демотивувати суспільство. Макаров пояснив, що він уже був в так званому "розстрільному списку" разом з Євгенієм Кисельовим та Віталієм Портниковим.
Там (у списку – 24 Канал) було людей 20, і це були не жарти. І якщо це справді опосередковано прояв братньої любові "з-за поребрика", то я просто сповнений почуттям власної значущості. І радію, що я завоював таке визнання,
– резюмував журналіст.
Що відомо про напад на журналіста Юрія Макарова
- На журналіста Юрія Макарова напад стався ввечері 16 квітня у Києві. Невідомий завдав йому ножового поранення, внаслідок чого медійника госпіталізували у тяжкому стані.
- Медики змогли усунути загрозу життю виконавчому продюсеру Суспільного. Наразі він продовжує перебувати в лікарні, але вже дав перші покази щодо нападу правоохоронцям.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поліція Києва почала кримінальне провадження за фактом нападу. За попередніми даними, є два мотиви нападу: побутовий та робота спецслужб країни-агресорки.