Звала на помощь с ножом в шее: в Винницкой области мужчина напал на студентку с младенцем

В Винницкой области мужчина с ножом напал на 20-летнюю девушку, в квартире которой также находился младенец. Злоумышленник в течение суток искал себе жертву.

В Винницкой области 37-летний мужчина в течение двух дней наблюдал за новостройкой. Он выбрал себе жертву и вошел в многоквартирный дом с пистолетом и ножом.

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Подробности нападения на студентку

Инцидент произошел 24 июля в одном из районов областного центра. Злоумышленник позвонил в квартиру и попросил дать ему попить. 20-летняя девушка открыла ему дверь и пошла на кухню, чтобы налить воду. По словам пострадавшей, этот мужчина зашел в дом, начал угрожать пистолетом и требовал деньги. Однако средств там не оказалось.

Тогда грабитель ударил ножом эту студентку вуза в спину и шею, украл смартфон и украшения, а затем скрылся. Во время нападения в квартире находился 8-месячный ребенок, за которым ухаживала девушка. Нож остался в шее студентки. Потерпевшая обратилась за помощью к другой жительнице дома. Та вызвала полицию.

Какая судьба постигла нападавшего и его жертву

Пострадавшую девушку госпитализировали с ножевыми ранениями. В настоящее время она находится в больнице. Правоохранители менее чем за сутки идентифицировали личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 37-летний виннитчанин.

Как выяснилось, этот безработный мужчина долгое время находился во дворе дома. Там он пристально разглядывал каждого жильца. Накануне нападения злоумышленник вошел в подъезд и заночевал в подвале. Он надеялся, что жители новостройки еще плохо знают своих соседей и потому на него не обратят внимание.

После нападения этот грабитель сдал украшения в ломбард, спрятал подальше от места преступления пистолет и выбросил телефон потерпевшей. А затем он уехал в Гайсин, где 25 июля его задержали сотрудники полиции и спецназовцы КОРДа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители задержали злоумышленника / Фото ГУНП Винницкой области

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