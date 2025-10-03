Священник, преподаватель и доброволец: на войне погиб воин из Луцка Виталий Янковский
- Виталий Янковский, священник и военный доброволец, погиб, защищая Украину от оккупантов.
- Он был известным священнослужителем, преподавателем и получил несколько церковных наград за свою службу.
Борясь с оккупантами погиб верный воин Виталий Янковский, который в гражданской жизни был священнослужителем Православной церкви Украины. Воин был священником, преподавателем и настоящим украинцем.
О гибели Виталия Янковского 24 Канал сообщает со ссылкой на Волынскую епархию ПЦУ.
Что известно о Виталии Янковском?
Духовный деятель и воин Виталий Андреевич Янковский родился 27 октября 1974 года в Казахстане, в городе Ермак. Выросший в семье священников, мужчина решил стать служителем Христовой Церкви. Чтобы получить соответствующие знания Виталий Янковский поступил в Курскую духовную семинарию.
Несмотря на свою Родину Виталий всегда чувствовал себя украинцем, как его предки, о чем говорил в одном из интервью.
Уже на территории Украины Виталий Янковский закончил Волынскую семинарию и Львовскую духовную академию. В 1996 году по посвящению Митрополита Луцкого и Волынского Иакова Виталий Янковский стал иереем.
Отец Виталий служил в Свято-Троицком кафедральном соборе, был преподавателем нашей семинарии, духовником сестричества в нижнем храме, директором воскресной школы, впоследствии настоятелем Покровского прихода в селе Крупа Луцкого районного деканата,
– сообщили в Волынской епархии.
До того, как уйти на войну, Виталий Янковский более 10 лет жизни посвятил службе в церкви. Он был священнослужителем в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а позже сознательно перешел в Православную церковь Украины.
По словам тех, кто знал Виталия Янковского, он был скромным, добросовестным, интеллигентным, талантливым пастырем. Прихожане помнят его звонкий голос и вдохновенные проповеди. За свою службу отец Виталий получил несколько церковных наград.
На войну Виталий Янковский решил пойти добровольно в 2023 году, когда умерла его жена. Более двух лет военный защищал Украину от оккупантов. 30 сентября 2025 стало известно, что Виталий Янковский погиб.
Воин нашел место последнего упокоения в Ровно.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память Виталию Янковскому!
Потери Украины на войне
На войне из-за разрыва авиабомбы погиб украинский музыкант и актер Андрей Нескубин. В гражданской жизни мужчина занимался волонтерством и участвовал в проектах культурно-общественного центра "Шелтер Плюс".
Недавно война унесла жизнь 27-летнего защитника со Львовщины Александра Гбура. Воин во время выполнения боевого задания в Днепропетровской области прикрыл собой собратьев, чем спас их.