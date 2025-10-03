Борясь с оккупантами погиб верный воин Виталий Янковский, который в гражданской жизни был священнослужителем Православной церкви Украины. Воин был священником, преподавателем и настоящим украинцем.

О гибели Виталия Янковского 24 Канал сообщает со ссылкой на Волынскую епархию ПЦУ.

Смотрите также В плену мечтал попросить у мамы прощения: история военного, погибшего на российском Ил-76

Что известно о Виталии Янковском?

Духовный деятель и воин Виталий Андреевич Янковский родился 27 октября 1974 года в Казахстане, в городе Ермак. Выросший в семье священников, мужчина решил стать служителем Христовой Церкви. Чтобы получить соответствующие знания Виталий Янковский поступил в Курскую духовную семинарию.

Несмотря на свою Родину Виталий всегда чувствовал себя украинцем, как его предки, о чем говорил в одном из интервью.

Уже на территории Украины Виталий Янковский закончил Волынскую семинарию и Львовскую духовную академию. В 1996 году по посвящению Митрополита Луцкого и Волынского Иакова Виталий Янковский стал иереем.

Отец Виталий служил в Свято-Троицком кафедральном соборе, был преподавателем нашей семинарии, духовником сестричества в нижнем храме, директором воскресной школы, впоследствии настоятелем Покровского прихода в селе Крупа Луцкого районного деканата,

– сообщили в Волынской епархии.

До того, как уйти на войну, Виталий Янковский более 10 лет жизни посвятил службе в церкви. Он был священнослужителем в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а позже сознательно перешел в Православную церковь Украины.

По словам тех, кто знал Виталия Янковского, он был скромным, добросовестным, интеллигентным, талантливым пастырем. Прихожане помнят его звонкий голос и вдохновенные проповеди. За свою службу отец Виталий получил несколько церковных наград.

На войну Виталий Янковский решил пойти добровольно в 2023 году, когда умерла его жена. Более двух лет военный защищал Украину от оккупантов. 30 сентября 2025 стало известно, что Виталий Янковский погиб.

Воин нашел место последнего упокоения в Ровно.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память Виталию Янковскому!

Потери Украины на войне