Виталий Кличко открыл в столице Протезный центр Human Titans для помощи раненым бойцам

В Киеве на базе одной из больниц открылся протезный центр Human Titans, построенный по инициативе мэра столицы Виталия Кличко и при поддержке мэра Берлина Кая Вегнера.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Киеве открыли чрезвычайно важный объект – Протезный центр Human Titans. Он будет работать на базе одной из городских больниц и оказывать помощь раненым воинам и гражданским, которые нуждаются в современном протезировании и реабилитации. Идея создания центра возникла во время моего визита в Берлин около 2-х лет назад. Благодаря поддержке мэра Берлина Кая Вегнера, благотворительной организации Life Bridge Ukraine и компании ONUR GROUP Ukraine удалось реализовать этот проект", – сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, на создание центра из городского бюджета было выделено 11,2 миллиона гривен. Еще более 29 миллионов гривен на капремонт центра выделила компания ONUR GROUP Ukraine. А оборудование для центра приобрела Life Bridge Ukraine.

В эксплуатацию оборудование, которое приобрела и передала Life Bridge Ukraine, начали вводить в июне. Специалисты центра уже работают на нем и начали изготавливать протезы. Центр также оборудован 3D-сканером для изготовления высокоточных компонентов протезов,

– рассказал Кличко.

Он также сообщил, что 6 техников-протезистов Центра прошли обучение в центрах протезирования в Берлине. За тестовое время работы заведения протезирование получили 10 ветеранов из разных регионов Украины.