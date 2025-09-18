Дональд Трамп приехал с визитом в Лондон. Европейская дипломатия может повлиять на американского президента, склоняя его к большей поддержке Украины.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала заявил, что если Дональд Трамп требует от Европы определенных действий в отношении России, то и сам должен дать четкие гарантии, что не откажется от своих обещаний и действий.

Для чего устраивали громкий прием?

Он также предположил, что именно в этом направлении сейчас работает европейская дипломатия, и поэтому встречаются премьер-министр Великобритании Кир Стармер и король Чарльз с Дональдом Трампом.

Устраивают поэтому такие громкие приемы. Устраивают театр одного актера. Давайте вспомним, что это работает, как бы мы к этому не относились,

– сказал Леонов.

Он добавил, что саммит НАТО также был проведен по такому сценарию, а встреча Владимира Зеленского с европейскими лидерами и Дональдом Трампом фактически принесла серьезный прорыв. Леонов предположил, что Путин не рассчитывал на то, что Дональд Трамп согласится принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Это разблокировало дипломатическую активность в этом направлении. Вероятно, в Великобритании речь идет не только о давлении на Россию и Китай, но и об участии Соединенных Штатов в гарантиях безопасности – и эти финальные пункты, которые должны быть вписаны, обсуждаются именно там.

Он также напомнил, что Дональд Трамп уже дважды ставил ультиматум Владимиру Путину, требуя, чтобы тот согласился на мирное соглашение с Украиной. Однако Путин так и не сделал никаких шагов.

Леонов отметил, что сейчас Европа, в отличие от Соединенных Штатов, достаточно последовательно работает как по отказу от российских энергоносителей, так и над 19-м пакетом санкций – который включает, в частности, санкции против стран или компаний, покупающих российские энергоносители.

Что известно о визите Трампа в Великобританию?