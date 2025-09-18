Дональд Трамп приїхав з візитом до Лондона. Європейська дипломатія може вплинути на американського президента, схиляючи його до більшої підтримки України.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу заявив, що якщо Дональд Трамп вимагає від Європи певних дій щодо Росії, то й сам має дати чіткі гарантії, що не відмовиться від своїх обіцянок і дій.

Дивіться також У синьо-жовтих кольорах: королева Камілла та Меланія Трамп символічно підтримали Україну

Для чого влаштовували гучний прийом?

Він також припустив, що саме в цьому напрямку зараз працює європейська дипломатія, і тому зустрічаються прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і король Чарльз з Дональдом Трампом.

Влаштовують тому такі гучні прийоми. Влаштовують театр одного актора. Давайте згадаємо, що це працює, як би ми до цього не ставились,

– сказав Леонов.

Він додав, що саміт НАТО також був проведений за таким сценарієм, а зустріч Володимира Зеленського з європейськими лідерами та Дональдом Трампом фактично принесла серйозний прорив. Леонов припустив, що Путін не розраховував на те, що Дональд Трамп погодиться взяти участь у гарантіях безпеки для України.

Це розблокувало дипломатичну активність у цьому напрямку. Ймовірно, у Великій Британії йдеться не лише про тиск на Росію і Китай, а й про участь Сполучених Штатів у гарантіях безпеки – і ці фінальні пункти, які мають бути вписані, обговорюються саме там.

Він також нагадав, що Дональд Трамп уже двічі ставив ультиматум Володимиру Путіну, вимагаючи, щоб той погодився на мирну угоду з Україною. Однак Путін так і не зробив жодних кроків.

Леонов зазначив, що нині Європа, на відміну від Сполучених Штатів, досить послідовно працює як щодо відмови від російських енергоносіїв, так і над 19-м пакетом санкцій – який включає, зокрема, санкції проти країн чи компаній, що купують російські енергоносії.

Що відомо про візит Трампа до Великої Британії?