Власти Гаити призвали ОНН расследовать убийство президента Жовенеля Моиза

Жестокое убийство президента Гаити потрясло людей не только в стране, но и далеко за ее пределами. Временный премьер Гаити Клод Жозеф призвал ООН провести заседание Совета Безопасности по этому вопросу.

Жозеф также призвал международное сообщество начать расследование убийства Моиза.

Важно Нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза

В ООН пока никак не ответили на призыв властей Гаити. Заметим, что ситуация в стране остается напряженной. Несмотря на то, что ситуация в стране находится под контролем Национальной полиции и вооруженных сил, обеспокоенность среди населения до сих пор существует.

Добавим, что на Гаити закрыли Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Рейсы перенаправляют в другие страны или отменяют. Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.

Убийство президента Гаити: главное

В ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити. Нападавшие расстреляли Жовенеля Моиза, ранение получила и его жена.

Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила на испанском языке.

В посольстве заявили, что первая леди Мартин Моиз жива, но находится в больнице. Информация о ее смерти не соответствует действительности.

На Гаити регулярно проходят акции протеста против действующей власти. Они начались в ноябре 2018 года из-за проблем в топливной отрасли.