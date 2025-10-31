Во Львове накануне Дня всех святых зажгли свечи на могилах военных: сильные фото

Львов отмечает День всех святых. На нескольких кладбищах зажгли свечи в память о погибших военных.

Об этом сообщает 24 Канал.

Как выглядело Марсово поле во Львове 31 октября во время зажигания лампадок?

Журналисты 24 Канала Наталья Боднар и Иван Магуряк посетили Марсово поле и собственными глазами увидели, что там происходило.

Заметно, как много могил с флагами. Это все – защитники и защитницы, которые отдали жизнь за Украину, за нас с вами.

Марсово поле 31 октября 2025 года / Фото Наталья Боднар и Иван Магуряк

Могилы павших защитников и защитниц / Фото Наталья Боднар и Иван Магуряк

Надпись "Папе" на одном из памятников и детские игрушки на кладбище / Наталья Боднар и Иван Магуряк

Справка. Марсовым полем во Львове называют Лычаковское военное кладбище, также известное как Поле почетных захоронений. Оно расположено на улице Мечникова и прилегает к Лычаковскому кладбищу с северной стороны.

Зачем во Львове зажгли свечи вечером 31 октября?

Католический мир в ночь на 1 ноября отмечает День всех святых. Это торжество установлено в день памяти всех почитаемых церковью святых. Речь не только о канонизированных святых, а вообще обо всех праведниках. В этот день каждый верующий должен посетить мессу.

И хотя в информационном пространстве больше говорят о Хэллоуине, во Львове состоялась щемящая акция. Вечером 31 октября, в 17:00, там массово зажгли лампадки на могилах павших военных.

Андрей Садовый высказался об этом мероприятии, написав, что это теплая, трепетная украинская традиция.

Всех горожан пригласили присоединиться к мероприятию, чтобы таким образом совместно почтить память павших защитников и защитниц.

Важно! В День всех святых зажигают свечи не только на могилах предков, но и на захоронениях павших воинов и на местах важных исторических событий.

Одновременно зажгли лампадки на полях Почетных захоронений Лычаковского кладбища № 76, № 67 и № 86а, а также на поле № 34-в Голосковского кладбища. 1 – 2 ноября во Львове поминальные дни.