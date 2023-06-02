На Львовщине мужчина сжег жену, прикованную к постели

Во Львовской области мужчину подозревают в жестоком убийстве своей жены. Он мог сжечь ее заживо.

В одном из сел Яворивского района 62-летний мужчина хотел избавиться от жены, которая не могла двигаться. С этой целью он решил инсценировать пожар.

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Поджег жену

Мужчина облил бензином женщину и комнату, в которой стояла ее кровать. Впоследствии он безжалостно все поджег. Пожар загорелся 20 мая около 9 часов утра.

Пламя заметили соседи, пытавшиеся спасти пострадавшую из пламени. Они вынесли женщину из горящего дома на улицу и вызвали спасателей, которые локализовали возгорание.

Далее пострадавшую с тяжелыми ожогами госпитализировали. Врачи прилагали немало усилий, но от полученных травм она скончалась в реанимации.

Мужчине "светит" пожизненное

Полицейские задержали мужчину и сообщили ему о подозрении. Речь идет о преднамеренном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас мужчина находится в больнице, ведь при пожаре он также получил ожоги.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.