На Львівщині чоловік спалив дружину, прикуту до ліжка

У Львівській області чоловіка підозрють у жорстокому вбивстві своєї дружини. Він міг спалити її живцем.

В одному з сіл Яворівського району 62-річний чоловік хотів позбутись дружини, яка не могла рухатись. Для цього він вирішив інсценувати пожежу.

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Підпалив дружину

Чоловік облив бензином жінку та кімнату, в якій стояло її ліжко. Згодом він безжалісно все підпалив. Пожежа зайнялась 20 травня близько 9 години ранку.

Полум'я помітили сусіди, які намагалися врятувати потерпілу з полум’я. Вони винесли жінку з палаючого будинку на вулицю та викликали рятувальників, які локалізували займання.

Далі постраждалу з важкими опіками госпіталізували. Лікарі докладали чимализ зусиль, але від отриманих травм вона померла у реанімації.

Чоловіку "світить" довічне

Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру. Мовиться про умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Зараз чоловік перебуває у лікарні, адже під час пожежі він також отримав опіки.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.