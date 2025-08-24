На этой неделе для 83 детей в возрасте от 8 до 17 лет в России устроили необычный лагерь отдыха. В Ростовской области военные инструкторы организовали марш-бросок по берегу реки Дон.

Дети по очереди бегали и ползали на животе по песку и через мелкую воду. Детали в пятницу, 22 августа, рассказали в Reuters, передает 24 Канал.

Что известно о военной подготовке российских детей?

Обучение проводили под наблюдением солдат, участвовавших в войне в Украине. Многие из детей были одеты в камуфляжную форму, некоторые имели настоящее оружие, а другие – игрушечные копии.

Один из самых молодых участников, 8-летний Иван, мгновенно ответил на вопрос о том, что ему больше всего запомнилось: "Как мы бросали ручные гранаты и стреляли из игрушечного оружия".

Дети были частью группы кадетов, которую возглавляли казаки в Ростовской области, что неподалеку от границы с Украиной.

Почему я здесь? Потому что я хочу связать свое будущее с военной службой. Служить своей стране и быть верным своему делу до самого конца,

– сказал один из старших ребят, Антон.

Обратите внимание! Критики, в частности независимая организация по правам детей "Не Норма", считают, что подвергать молодежь армейской подготовке и учить их в школе обращению с оружием и построению военных дронов является формой индоктринации и пропаганды.

Зато российские власти утверждают, что такой вид образования якобы способствует воспитанию здорового патриотизма и формированию национальной устойчивости.

Одной из участниц забега была дочь инструктора Александра Шопина – оккупанта, получившего ранения и ожидающего операцию. По словам захватчика, ему нравится передавать свой опыт детям. "Бежать в составе команды и не подводить своих товарищей – вот что ей (дочери Шопина – 24 Канал) нравится", – подметил он.

Патриотическое воспитание очень важно. Они (дети – 24 Канал) не хотят слоняться в подворотнях. Здесь им гораздо веселее,

– считает другой инструктор, Владимир Яненко.

После тренировки некоторые дети были взволнованы. "Я чуть не умерла!" – воскликнула одна из подростков.

Напомним, накануне в лагере "Ай-Кемп" села Песчаное на оккупированной территории Крыма детей заставляли петь гимн России. После жалоб администрация заведения не отменила принудительное участие в таких мероприятиях, а потребовала от родителей письменные расписки с объяснением причин отказа.

