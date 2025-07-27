Только с распиской дети могут отказаться участвовать в исполнении гимна государства-агрессора или в подобных патриотических мероприятиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение общественного сопротивления "Желтая лента".

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Как отмечают активисты, после жалоб со стороны детей, администрация заведения не отменила принудительное участие в таких мероприятиях, а взамен потребовала от родителей письменные расписки с объяснением причин отказа. Без подачи подобного заявления ребенок не имеет права отказаться от исполнения гимна или участия в "патриотических мероприятиях".

До оккупации Крыма "Ай-Кемп" был международным молодежным центром открытого формата. Однако после 2014 года "активно используется для идеологической обработки несовершеннолетних, в частности через участие в патриотических акциях с участием представителей силовых структур РФ", рассказали представители движения.